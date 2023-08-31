Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2023/24

Трофей Лиги Чемпионов В результате проведенной УЕФА жеребьевки "Манчестер Сити", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" обрели своих соперников по групповому этапу Лиги Чемпионов.

Будучи в первой корзине перед началом жеребьевки, "Сити" оказался в Группе G, куда также попали "РБ Лейпциг", "Црвена Звезда" и "Янг Бойз".

"Манчестер Юнайтед" получил в соперники грозную "Баварию", а также "Копенгаген" и "Галатасарай".

"Арсенал" поспорит на групповом этапе с "Севильей", ПСЖ и "Лансом".

Самый сложный жребий достался "Ньюкаслу", который значился только в четвертой корзине. "Сорок" ждут битвы с ПСЖ, дортмундской "Боруссией" и "Миланом".

Добавим, групповой этап Лиги Чемпионов стартует 19-20 сентября и продлится до 12-13 декабря.

Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2023/24

Группа A: "Бавария" (Германия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Копенгаген" (Дания), "Галатасарай" (Турция).

Группа B: "Севилья" (Испания), "Арсенал" (Англия), ПСВ (Голландия), "Ланс" (Франция).

Группа C: "Наполи" (Италия), "Реал" (Испания), "Брага" (Португалия), "Унион" (Германия).

Группа D: "Бенфика" (Португалия), "Интер" (Италия), "Ред Булл" (Австрия), "Реал Сосьедад" (Испания).

Группа E: "Фейеноорд" (Голландия), "Атлетико" (Испания), "Лацио" (Италия), "Селтик" (Шотландия).

Группа F: ПСЖ (Франция), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Милан" (Италия), "Ньюкасл" (Англия).

Группа G: "Манчестер Сити" (Англия), "РБ Лейпциг" (Германия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Янг Бойз" (Швейцария).

Группа H: "Барселона" (Испания), "Порту" (Португалия), "Шахтер (Украина), "Антверпен" (Бельгия).


Метки Арсенал, жеребьевка, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2023 20:00

Количество просмотров Просмотров: 3729

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sisyazavr 31.08.2023 21:17 # sisyazavr
    Не интересно

    (ответить)

  2. takernotagiver 31.08.2023 21:16 # takernotagiver
    В Баварию уходит Палинья из Фулхэма

    (ответить)

  3. takernotagiver 31.08.2023 21:14 # takernotagiver
    Романо пишет, Граверберх в Ливерпуле за 40 лямов

    (ответить)

  4. bembo 31.08.2023 20:57 # bembo
    Фатимуля ржет с трансфера палмера за 40 млн, когда у мю бегает по флангам два 100 миллионнных дна оруууу

    (ответить)

  5. takernotagiver 31.08.2023 20:57 # takernotagiver
    Нюкасл сильнее своих соперников по группе, поскольку проходит частенько курсы квалификации в матчах с Сити, МЮ, Ливерпулем, Челси, Арсеналом по дисциплине АПЛ)

    (ответить)

  6. gerrard08 31.08.2023 20:44 # gerrard08
    Арсеналу и бензоколонке легкую группу вытащили. Касл попал в ад)

    (ответить)

  7. quickelf 31.08.2023 20:43 # quickelf
    Ньюкасл я думаю закончить га групповом этапе)

    (ответить)

  8. bembo 31.08.2023 20:42 # bembo
    31.08.2023 19:51 #
    ratamahatta

    Лол, пенсам вчера пенку поставили за точно такой же момент как в матче МЮ и волков
    Где старый молдованский пес, который говорил что за такое пенки не ставят?)

    Источник: http://fapl.ru/posts/102489/?c=1



    Орууууу
    Онана уебал чела и в мяч не попал.

    Санчес на выхрде попал в мяч, а потом уже снес по инерции игрока - пенка.

    Это разные эпизоды. Ноль сходства.

    В одном игра кулаком в мяч, в другом игра двумя кулаками в е6лет

    (ответить)

  9. mafia 31.08.2023 20:40 # mafia
    на кого лузерка попала пацаны, чот не могу найти

    (ответить)

  10. takernotagiver 31.08.2023 20:35 # takernotagiver
    Если кто-то забыл, Лейпциг сейчас другой. Он унизил Баварию в Суперкубке, не дав Кейну выиграть первый трофей)

    (ответить)

  11. takernotagiver 31.08.2023 20:33 # takernotagiver
    Наполи Реал - классный матч

    (ответить)

  12. liverpo0ol 31.08.2023 20:33 # liverpo0ol
    Группа G: "Манчестер Сити" (Англия), "РБ Лейпциг" (Германия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Янг Бойз" (Швейцария).

    Группа H: "Барселона" (Испания), "Порту" (Португалия), "Шахтер (Украина), "Антверпен" (Бельгия).

    Источник: http://fapl.ru/posts/102495/?c=1

    Вы только посмотрите на этих бойцов готовых выстоять миллиардный состав. Потом говорят шо ЛЧ нельзя купить

    (ответить)

  13. bembo 31.08.2023 20:24 # bembo
    Не вижу смысла смотреть этот турик и ваще его всерьез воспринимать, если в нем не принимает участие фк Императорси!!
    Посмотришь все группы и кал каловый, а не футбол

    (ответить)

  14. vagifspurs 31.08.2023 20:24 # vagifspurs
    Болеем за мюнхенскую машину!

    (ответить)

  15. bembo 31.08.2023 20:22 # bembo
    Касл земляпухом)))

    (ответить)

  16. chelsea88 31.08.2023 20:13 # chelsea88
    Без Челси это xyeта а не ЛЧ.

    (ответить)

  17. hammersmith 31.08.2023 20:11 # hammersmith
    ВРОТВБЕРЕМСИ, Лутон, Уимблдон, Аккрингтон Стенли

    долбоебси еще ничего не гарантировано.

    (ответить)

  18. shearer1 31.08.2023 20:08 # shearer1
    Нъюкасл чемпик

    (ответить)

  19. hammersmith 31.08.2023 20:08 # hammersmith
    Группа G: "Манчестер Сити" (Англия), "РБ Лейпциг" (Германия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Янг Бойз" (Швейцария).


    Источник: http://fapl.ru/posts/102495/?c=1

    эт че вообще

    (ответить)

  20. keremet 31.08.2023 20:06 # keremet
    мс кк всегда сильная группа)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: