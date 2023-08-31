Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2023/24
В результате проведенной УЕФА жеребьевки "Манчестер Сити", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" обрели своих соперников по групповому этапу Лиги Чемпионов.
Будучи в первой корзине перед началом жеребьевки, "Сити" оказался в Группе G, куда также попали "РБ Лейпциг", "Црвена Звезда" и "Янг Бойз".
"Манчестер Юнайтед" получил в соперники грозную "Баварию", а также "Копенгаген" и "Галатасарай".
"Арсенал" поспорит на групповом этапе с "Севильей", ПСЖ и "Лансом".
Самый сложный жребий достался "Ньюкаслу", который значился только в четвертой корзине. "Сорок" ждут битвы с ПСЖ, дортмундской "Боруссией" и "Миланом".
Добавим, групповой этап Лиги Чемпионов стартует 19-20 сентября и продлится до 12-13 декабря.
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2023/24
Группа A: "Бавария" (Германия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Копенгаген" (Дания), "Галатасарай" (Турция).
Группа B: "Севилья" (Испания), "Арсенал" (Англия), ПСВ (Голландия), "Ланс" (Франция).
Группа C: "Наполи" (Италия), "Реал" (Испания), "Брага" (Португалия), "Унион" (Германия).
Группа D: "Бенфика" (Португалия), "Интер" (Италия), "Ред Булл" (Австрия), "Реал Сосьедад" (Испания).
Группа E: "Фейеноорд" (Голландия), "Атлетико" (Испания), "Лацио" (Италия), "Селтик" (Шотландия).
Группа F: ПСЖ (Франция), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Милан" (Италия), "Ньюкасл" (Англия).
Группа G: "Манчестер Сити" (Англия), "РБ Лейпциг" (Германия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Янг Бойз" (Швейцария).
Группа H: "Барселона" (Испания), "Порту" (Португалия), "Шахтер (Украина), "Антверпен" (Бельгия).
31.08.2023 20:00
Просмотров: 3729
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Последние комментарии:
Не интересно
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В Баварию уходит Палинья из Фулхэма
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Романо пишет, Граверберх в Ливерпуле за 40 лямов
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Фатимуля ржет с трансфера палмера за 40 млн, когда у мю бегает по флангам два 100 миллионнных дна оруууу
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Нюкасл сильнее своих соперников по группе, поскольку проходит частенько курсы квалификации в матчах с Сити, МЮ, Ливерпулем, Челси, Арсеналом по дисциплине АПЛ)
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Арсеналу и бензоколонке легкую группу вытащили. Касл попал в ад)
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Ньюкасл я думаю закончить га групповом этапе)
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31.08.2023 19:51 #
ratamahatta
Лол, пенсам вчера пенку поставили за точно такой же момент как в матче МЮ и волков
Где старый молдованский пес, который говорил что за такое пенки не ставят?)
Источник: http://fapl.ru/posts/102489/?c=1
Орууууу
Онана уебал чела и в мяч не попал.
Санчес на выхрде попал в мяч, а потом уже снес по инерции игрока - пенка.
Это разные эпизоды. Ноль сходства.
В одном игра кулаком в мяч, в другом игра двумя кулаками в е6лет
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на кого лузерка попала пацаны, чот не могу найти
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Если кто-то забыл, Лейпциг сейчас другой. Он унизил Баварию в Суперкубке, не дав Кейну выиграть первый трофей)
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Наполи Реал - классный матч
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Группа G: "Манчестер Сити" (Англия), "РБ Лейпциг" (Германия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Янг Бойз" (Швейцария).
Группа H: "Барселона" (Испания), "Порту" (Португалия), "Шахтер (Украина), "Антверпен" (Бельгия).
Источник: http://fapl.ru/posts/102495/?c=1
Вы только посмотрите на этих бойцов готовых выстоять миллиардный состав. Потом говорят шо ЛЧ нельзя купить
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Не вижу смысла смотреть этот турик и ваще его всерьез воспринимать, если в нем не принимает участие фк Императорси!!
Посмотришь все группы и кал каловый, а не футбол
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Болеем за мюнхенскую машину!
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Касл земляпухом)))
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Без Челси это xyeта а не ЛЧ.
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ВРОТВБЕРЕМСИ, Лутон, Уимблдон, Аккрингтон Стенли
долбоебси еще ничего не гарантировано.
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Нъюкасл чемпик
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Группа G: "Манчестер Сити" (Англия), "РБ Лейпциг" (Германия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Янг Бойз" (Швейцария).
Источник: http://fapl.ru/posts/102495/?c=1
эт че вообще
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мс кк всегда сильная группа)
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