В результате проведенной УЕФА жеребьевки "Манчестер Сити", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" обрели своих соперников по групповому этапу Лиги Чемпионов.

Будучи в первой корзине перед началом жеребьевки, "Сити" оказался в Группе G, куда также попали "РБ Лейпциг", "Црвена Звезда" и "Янг Бойз".



"Манчестер Юнайтед" получил в соперники грозную "Баварию", а также "Копенгаген" и "Галатасарай".



"Арсенал" поспорит на групповом этапе с "Севильей", ПСЖ и "Лансом".



Самый сложный жребий достался "Ньюкаслу", который значился только в четвертой корзине. "Сорок" ждут битвы с ПСЖ, дортмундской "Боруссией" и "Миланом".



Добавим, групповой этап Лиги Чемпионов стартует 19-20 сентября и продлится до 12-13 декабря.



Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2023/24



Группа A: "Бавария" (Германия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Копенгаген" (Дания), "Галатасарай" (Турция).



Группа B: "Севилья" (Испания), "Арсенал" (Англия), ПСВ (Голландия), "Ланс" (Франция).



Группа C: "Наполи" (Италия), "Реал" (Испания), "Брага" (Португалия), "Унион" (Германия).



Группа D: "Бенфика" (Португалия), "Интер" (Италия), "Ред Булл" (Австрия), "Реал Сосьедад" (Испания).



Группа E: "Фейеноорд" (Голландия), "Атлетико" (Испания), "Лацио" (Италия), "Селтик" (Шотландия).



Группа F: ПСЖ (Франция), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Милан" (Италия), "Ньюкасл" (Англия).



Группа G: "Манчестер Сити" (Англия), "РБ Лейпциг" (Германия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Янг Бойз" (Швейцария).



Группа H: "Барселона" (Испания), "Порту" (Португалия), "Шахтер (Украина), "Антверпен" (Бельгия).