"Ливерпуль" отправил Филлипса в "Селтик"

Защитник "Ливерпуля" Натаниэль Филлипс перебрался в "Селтик", где проведет первую половину сезона 2023/24 на правах аренды.

Аренда Филлипса рассчитана до января 2024, когда все стороны рассмотрят возможность того, чтобы 26-летний англичанин продлил свое пребывание в Шотландии.



За плечами у Филлипса 29 матчей, сыгранных за "Ливерпуль", однако за весь прошлый сезон Натаниэль принял участие только в пяти поединках с учетом всех соревнований.



"Я очень взволнован. Когда я услышал об интересе "Селтика", то испытал волнение".



"У меня были и некоторые другие варианты, которые не дали мне того же ощущения, поэтому я был по-настоящему настроен перебраться сюда, и я доволен, что теперь я здесь", — сообщил Филлипс.