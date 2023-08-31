"Ливерпуль" отправил Филлипса в "Селтик"

Натаниэль Филлипс Защитник "Ливерпуля" Натаниэль Филлипс перебрался в "Селтик", где проведет первую половину сезона 2023/24 на правах аренды.

Аренда Филлипса рассчитана до января 2024, когда все стороны рассмотрят возможность того, чтобы 26-летний англичанин продлил свое пребывание в Шотландии.

За плечами у Филлипса 29 матчей, сыгранных за "Ливерпуль", однако за весь прошлый сезон Натаниэль принял участие только в пяти поединках с учетом всех соревнований.

"Я очень взволнован. Когда я услышал об интересе "Селтика", то испытал волнение".

"У меня были и некоторые другие варианты, которые не дали мне того же ощущения, поэтому я был по-настоящему настроен перебраться сюда, и я доволен, что теперь я здесь", — сообщил Филлипс.


Метки аренда, Ливерпуль, Селтик, трансферы, Филлипс

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2023 19:00

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  1. zaeba1l 31.08.2023 19:37 # zaeba1l
    Ну и хорошо. Селтик боевая команда и дружественная Ливерпулю.

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