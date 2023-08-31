"Юнайтед" обдумывает приглашение Регилона

"Манчестер Юнайтед" всерьез рассматривает вариант с приглашением защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона.

Напомним, "Юнайтед" был вынужден экстренно начать поиски левого защитника после травм Люка Шоу с Тиреллом Маласиа и ухода Брандона Уильямса в аренду.



Ранее на текущей неделе "Юнайтед" не удалось арендовать Марка Кукурелью из "Челси" за 2 миллиона фунтов, и теперь "красные дьяволы" прорабатывают вариант с Регилоном, сообщает The Athletic.



26-летний испанец вернулся в Северный Лондон после сезона аренды в "Атлетико", где он сыграл только 12 матчей.



В новом сезоне Регилон еще не сыграл ни минуты за "Тоттенхэм" и, очевидно, не входит в планы главного тренера "шпор" Анге Постекоглу.