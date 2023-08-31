Магуайр и Хендерсон вызваны в сборную Англии
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил имена 26 игроков, вызванных для подготовки к матчам против Украины и Шотландии.
Саутгейт сохранил доверие к своим проверенным ветеранам: не сыгравшему ни минуты за "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне Харри Магуайру и уехавшему на заработки в Саудовскую Аравию Джордану Хендерсону.
А вот набравшего форму вингера "Челси" Рахима Стерлинга, как и двух предыдущих случаях, Саутгейт оставил за бортом.
Зато были награждены вызовом в национальную команду защитник "Челси" Леви Колуилл и нападающий "Арсенала" Эдди Нкетиа.
Сборная Англии сыграет против Украины в Польше в рамках отбора к Евро-2024 9 сентября, а спустя три дня проведет товарищеский матч с Шотландией на "Хэмпден Парк" в Глазго.
Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Украины и Шотландии
Голкиперы: Сэм Джонстон ("Кристал Пэлас"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Аарон Рамсдейл ("Арсенал").
Защитники: Бен Чилуэлл, Леви Колуилл (оба — "Челси"), Льюис Данк ("Брайтон"), Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Кайл Уолкер ("Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Ньюкасл"), Фикайо Томори ("Милан").
Полузащитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Джуд Беллингем ("Реал"), Конор Галлахер ("Челси"), Джордан Хендерсон ("Аль-Иттифак"), Калвин Филлипс ("Манчестер Сити"), Деклан Райс ("Арсенал").
Нападающие: Эберечи Эзе ("Кристал Пэлас"), Фил Фоден, Джек Грилиш (оба — "Манчестер Сити"), Джеймс Мэддисон ("Тоттенхэм"), Харри Кейн ("Бавария"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Эдди Нкетиа, Букайо Сака (оба — "Арсенал"), Каллум Уилсон ("Ньюкасл").
31.08.2023 17:00
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Да этот одних и тех же будет вызывать пока не выпрут. Даже Филипс там, который за эти 2 сезона наверное мин 30 вышел.
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