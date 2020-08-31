"Тоттенхэм" готов поспорить за Галлахера

"Тоттенхэм" готов составить конкуренцию "Баварии" в борьбе за полузащитника "Челси" Конора Галлахера.

Галлахер выходил в стартовом составе на все три первых матча "Челси" в новом сезоне Премьер-Лиги, а на поединок Кубка Лиги против "Уимблдона" накануне не только появился с первых минут, но и сделал это с капитанской повязкой на рукаве.



Однако будущее Галлахера далеко от определенности, особенно после недавнего прихода на "Стэмфорд Бридж" дорогостоящих Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа.



Галлахер находится на радаре у бывшего наставника "Челси" Томаса Тухеля, который ныне тренирует "Баварию", однако The Guardian утверждает, что "Тоттенхэм" тоже следит за 23-летним англичанином.



"Тоттенхэм" будет готов выдвинуть предложение по Галлахеру, если найдет покупателя на Пьер-Эмиля Хейбьерга, которым в свою очередь интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико".



Добавим, что "Челси" оценивает Галлахера в 50 миллионов фунтов. Например, для "Брайтона", которому тоже нравится Конор, это оказалось чересчур.