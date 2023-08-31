"Бернли" не удалось арендовать Дайера

Эрик Дайер "Тоттенхэм" отклонил предложение "Бернли" по аренде защитника Эрика Дайера.

У Дайера остается только один год по контракту, и продажа Эрика до закрытия летнего трансферного окна является наиболее предпочтительным вариантом для "Тоттенхэма".

"Тоттенхэм" готов отпустит Дайера в аренду, только если Эрик продлит свой контракт, однако в данный момент такой сценарий выглядит маловероятным.

В этом сезоне Дайер еще не сыграл ни минуты, однако Эрик не хочет уходить и готов сражаться за место в составе команды Анге Постекоглу.

Как сообщает The Athletic, "Тоттенхэм" отклонил предложение "Бернли", но все еще надеется уладить вопрос с будущим 29-летнего англичанина до дедлайна 1 сентября.


Метки Бернли, Дайер, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2023 15:00

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