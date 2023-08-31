"Бернли" не удалось арендовать Дайера
"Тоттенхэм" отклонил предложение "Бернли" по аренде защитника Эрика Дайера.
У Дайера остается только один год по контракту, и продажа Эрика до закрытия летнего трансферного окна является наиболее предпочтительным вариантом для "Тоттенхэма".
"Тоттенхэм" готов отпустит Дайера в аренду, только если Эрик продлит свой контракт, однако в данный момент такой сценарий выглядит маловероятным.
В этом сезоне Дайер еще не сыграл ни минуты, однако Эрик не хочет уходить и готов сражаться за место в составе команды Анге Постекоглу.
Как сообщает The Athletic, "Тоттенхэм" отклонил предложение "Бернли", но все еще надеется уладить вопрос с будущим 29-летнего англичанина до дедлайна 1 сентября.
31.08.2023 15:00
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