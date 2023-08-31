"Рома" арендовала Лукаку у "Челси"
"Челси" официально подтвердил переход своего нападающего Ромелу Лукаку в "Рому" на правах аренды.
Ранее этим летом "Челси" пытался продать Лукаку, однако варианты с "Аль-Хилялем", "Интером" и "Ювентусом" отпали один за другим.
В конце концов "синие" решили повторно отправить Лукаку в аренду после прошлого сезона, который Ромелу отыграл за "Интер".
Таким образом 30-летний бельгиец оказался в "Роме", где воссоединился со своим бывшим наставником по "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо.
По информации Sky Sports, арендная плата, которая причитается "Челси", составит 7-8 миллионов фунтов. Также "Рома" полностью возьмет на себя зарплату Лукаку, причем Ромелу добровольно согласился урезать свой заработок, который ранее составлял 325,000 фунтов в неделю.
Арендное соглашение по Лукаку, который два года назад был приобретен "Челси" у "Интера" за 97.5 млн. фунтов, также предусматривает опцию выкупа за 38 млн. фунтов.
31.08.2023 14:00
Просмотров: 1420
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Последние комментарии:
31.08.2023 14:58 #
takernotagiver
А я с телеги АПЛ взял. Все претензии к ним
Источник: http://fapl.ru/posts/102489/?c=1
Очередное подтверждение, что этот малолетний долбаёб даже не проверяет то, что кидает. Что с ракетами, что с английским, что с инфляцией - ну просто эталонный внук сосича.
(ответить)
Бля, читаю вас и вспоминаю пикейных жилетов Ильфа и Петрова.
"..глаза стариков блеснули. Им уже много лет хотелось покупать и продавать".
Кто-нибудь читал великий роман "Золотой теленок"?
https://torin-kr.livejournal.com/378978.html
(ответить)
Кто первоисточник к тому и претензии))))
Орки не меняются)))))
(ответить)
норм квадрата попускаете
одобряю
Лукаку ебашь, не жалей синюю помойку
(ответить)
Пенсовское говно никак не смоется
(ответить)
,платить 930 за просмотр Ниггеров на старой рухляди с пластмассовыми сиденьями, убогим обзором среди бомжей алкашей и пенсионеров или 2000 за просмотр команды играющей в ЛЧ на современном стадионе с акустикой, среди продвинутых успешных людей на кожанных сиденьях???
Выбор очевиден, если у вас не квадратная жопа
(ответить)
Карлан гимли и его муж-транс - типичная ливерпульская семья.
(ответить)
31.08.2023 14:38 #
largo-winch
Найс тандем микки солевая карлица и шлюхалфк транс императрица - угроза для всех неотсосанных хуев фапла
Источник: http://fapl.ru/posts/102489/?c=1#c7831366
(ответить)
Ahead of the 2023-24 season, 17 out of the 20 Premier League clubs have announced an increase in season ticket sales, despite the current cost of living crisis.
The remaining three clubs - Brentford, Chelsea and Tottenham - have all frozen their respective season ticket costs.
The most expensive season tickets are as follows:
Fulham: 3,000
Tottenham: 2,025
Arsenal: 1,783.50
Newcastle: 1,108
West Ham: 1,105
Manchester City: 1,030
Manchester United: 1,007
Chelsea: 940
Crystal Palace: 895
Liverpool: 886
Wolves: 883
Aston Villa: 864
Bournemouth: 821
Brighton: 800
Everton: 690
Nottingham Forest: 660
Brentford: 549
Sheffield United: 528.5
Luton: 510
Burnley: 500
почему виталик такой пиZдабол?
31.08.2023 13:14 #
takernotagiver
За говнопродукт на ветхом стадионе берут больше чем за продукт высшего качества типа игры Арсенал на новом суперсовременном стадионе. Я уж не говорю про Сити
(ответить)
Найс тандем Абрахэм и Лукако - чиорная смерт
(ответить)
https://ibb.co/CMsyq1x
B-P
(ответить)
Асоба Апасян)
https://ibb.co/Y8nVCs6
(ответить)
Четкая фотка для Тиндера. Зачет) Мэтчей небось до жопы получил)
https://ibb.co/16hkdvC
(ответить)
Ору со шлюши ахахахах
Наркот так ее порвал, что та ничего умнее не придумыла, как лепить басни по внешке, вкидывая оскор6ления при этом игнорируя прямые и наводящие вопросы ахахаххаха
(ответить)
виталик объяснит, почему на пососал такие цены?
https://www.goal.com/en/news/premier-league-ticket-prices-packages/blta59b27347bd1c830,
Arsenal Emirates Stadium 28.50 - 103.00
Manchester City Etihad Stadium 58.00 - 75.00
Chelsea Stamford Bridge 25.00 - 71.00
(ответить)
Официально:
Зак Стёрдж перешел в "Питерборо" на правах аренды.
Чо с ипалой, кол6асные отбросы!?
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последний шанс воскресить карьеру
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Тупица редкостная эта лакака. Один из турейших игроков поколения. Этот мув с интером и юве вообще орный был.
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Да не выкупит его Рома. Опять на след.год надо будет команду искать.
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Если это не бизнескар, то что это!
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