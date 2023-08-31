"Рома" арендовала Лукаку у "Челси"

"Челси" официально подтвердил переход своего нападающего Ромелу Лукаку в "Рому" на правах аренды.

Ранее этим летом "Челси" пытался продать Лукаку, однако варианты с "Аль-Хилялем", "Интером" и "Ювентусом" отпали один за другим.



В конце концов "синие" решили повторно отправить Лукаку в аренду после прошлого сезона, который Ромелу отыграл за "Интер".



Таким образом 30-летний бельгиец оказался в "Роме", где воссоединился со своим бывшим наставником по "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо.



По информации Sky Sports, арендная плата, которая причитается "Челси", составит 7-8 миллионов фунтов. Также "Рома" полностью возьмет на себя зарплату Лукаку, причем Ромелу добровольно согласился урезать свой заработок, который ранее составлял 325,000 фунтов в неделю.



Арендное соглашение по Лукаку, который два года назад был приобретен "Челси" у "Интера" за 97.5 млн. фунтов, также предусматривает опцию выкупа за 38 млн. фунтов.