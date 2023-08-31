"Рома" арендовала Лукаку у "Челси"

Ромелу Лукаку "Челси" официально подтвердил переход своего нападающего Ромелу Лукаку в "Рому" на правах аренды.

Ранее этим летом "Челси" пытался продать Лукаку, однако варианты с "Аль-Хилялем", "Интером" и "Ювентусом" отпали один за другим.

В конце концов "синие" решили повторно отправить Лукаку в аренду после прошлого сезона, который Ромелу отыграл за "Интер".

Таким образом 30-летний бельгиец оказался в "Роме", где воссоединился со своим бывшим наставником по "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо.

По информации Sky Sports, арендная плата, которая причитается "Челси", составит 7-8 миллионов фунтов. Также "Рома" полностью возьмет на себя зарплату Лукаку, причем Ромелу добровольно согласился урезать свой заработок, который ранее составлял 325,000 фунтов в неделю.

Арендное соглашение по Лукаку, который два года назад был приобретен "Челси" у "Интера" за 97.5 млн. фунтов, также предусматривает опцию выкупа за 38 млн. фунтов.


Метки аренда, Лукаку, Рома, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2023 14:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 31.08.2023 15:21 # hachidlo
    31.08.2023 14:58 #
    takernotagiver

    А я с телеги АПЛ взял. Все претензии к ним

    Источник: http://fapl.ru/posts/102489/?c=1

    Очередное подтверждение, что этот малолетний долбаёб даже не проверяет то, что кидает. Что с ракетами, что с английским, что с инфляцией - ну просто эталонный внук сосича.

    (ответить)

  2. zaeba1l 31.08.2023 15:16 # zaeba1l
    Бля, читаю вас и вспоминаю пикейных жилетов Ильфа и Петрова.
    "..глаза стариков блеснули. Им уже много лет хотелось покупать и продавать".

    Кто-нибудь читал великий роман "Золотой теленок"?
    https://torin-kr.livejournal.com/378978.html

    (ответить)

  3. bembo 31.08.2023 15:14 # bembo
    Кто первоисточник к тому и претензии))))
    Орки не меняются)))))

    (ответить)

  4. ian 31.08.2023 15:10 # ian
    норм квадрата попускаете
    одобряю
    Лукаку ебашь, не жалей синюю помойку

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  5. bangladesh 31.08.2023 14:52 # bangladesh
    Пенсовское говно никак не смоется

    (ответить)

  6. largo-winch 31.08.2023 14:47 # largo-winch
    ,платить 930 за просмотр Ниггеров на старой рухляди с пластмассовыми сиденьями, убогим обзором среди бомжей алкашей и пенсионеров или 2000 за просмотр команды играющей в ЛЧ на современном стадионе с акустикой, среди продвинутых успешных людей на кожанных сиденьях???

    Выбор очевиден, если у вас не квадратная жопа

    (ответить)

  7. hachidlo 31.08.2023 14:46 # hachidlo
    Карлан гимли и его муж-транс - типичная ливерпульская семья.

    (ответить)

  8. moneycity 31.08.2023 14:41 # moneycity
    31.08.2023 14:38 #
    largo-winch

    Найс тандем микки солевая карлица и шлюхалфк транс императрица - угроза для всех неотсосанных хуев фапла

    Источник: http://fapl.ru/posts/102489/?c=1#c7831366

    (ответить)

  9. narcot 31.08.2023 14:38 # narcot
    Ahead of the 2023-24 season, 17 out of the 20 Premier League clubs have announced an increase in season ticket sales, despite the current cost of living crisis.

    The remaining three clubs - Brentford, Chelsea and Tottenham - have all frozen their respective season ticket costs.




    The most expensive season tickets are as follows:

    Fulham: 3,000
    Tottenham: 2,025
    Arsenal: 1,783.50
    Newcastle: 1,108
    West Ham: 1,105
    Manchester City: 1,030
    Manchester United: 1,007
    Chelsea: 940
    Crystal Palace: 895
    Liverpool: 886
    Wolves: 883
    Aston Villa: 864
    Bournemouth: 821
    Brighton: 800
    Everton: 690
    Nottingham Forest: 660
    Brentford: 549
    Sheffield United: 528.5
    Luton: 510
    Burnley: 500



    почему виталик такой пиZдабол?


    31.08.2023 13:14 #
    takernotagiver

    За говнопродукт на ветхом стадионе берут больше чем за продукт высшего качества типа игры Арсенал на новом суперсовременном стадионе. Я уж не говорю про Сити

    (ответить)

  10. largo-winch 31.08.2023 14:38 # largo-winch
    Найс тандем Абрахэм и Лукако - чиорная смерт

    (ответить)

  11. moneycity 31.08.2023 14:36 # moneycity
    https://ibb.co/CMsyq1x

    B-P

    (ответить)

  12. takernotagiver 31.08.2023 14:33 # takernotagiver
    Асоба Апасян)

    https://ibb.co/Y8nVCs6

    (ответить)

  13. takernotagiver 31.08.2023 14:30 # takernotagiver
    Четкая фотка для Тиндера. Зачет) Мэтчей небось до жопы получил)

    https://ibb.co/16hkdvC

    (ответить)

  14. bembo 31.08.2023 14:24 # bembo
    Ору со шлюши ахахахах

    Наркот так ее порвал, что та ничего умнее не придумыла, как лепить басни по внешке, вкидывая оскор6ления при этом игнорируя прямые и наводящие вопросы ахахаххаха

    (ответить)

  15. narcot 31.08.2023 14:22 # narcot
    виталик объяснит, почему на пососал такие цены?




    https://www.goal.com/en/news/premier-league-ticket-prices-packages/blta59b27347bd1c830,

    Arsenal Emirates Stadium 28.50 - 103.00
    Manchester City Etihad Stadium 58.00 - 75.00
    Chelsea Stamford Bridge 25.00 - 71.00

    (ответить)

  16. bembo 31.08.2023 14:21 # bembo
    Официально:

    Зак Стёрдж перешел в "Питерборо" на правах аренды.

    Чо с ипалой, кол6асные отбросы!?

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  17. beatboy 31.08.2023 14:19 # beatboy
    последний шанс воскресить карьеру

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  18. gerrard08 31.08.2023 14:17 # gerrard08
    Тупица редкостная эта лакака. Один из турейших игроков поколения. Этот мув с интером и юве вообще орный был.

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  19. chelsea88 31.08.2023 14:15 # chelsea88
    Да не выкупит его Рома. Опять на след.год надо будет команду искать.

    (ответить)

  20. kipeloff89 31.08.2023 14:08 # kipeloff89
    Если это не бизнескар, то что это!

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