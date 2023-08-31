"Челси" планирует покупку Тоуни на январь

"Челси" планирует приобретение нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни на январь.

Как раз в январе истекает 8-месячная дисквалификация, которой Тоуни был наказан за нарушение запрета на ставки.



Это не секрет, что "Брентфорд" уже готовится к жизни без Тоуни, а сам Айвен заранее сменил агента, став клиентом влиятельного Джонатана Барнетта.



Как утверждает авторитетный журналист Саймон Филлипс, "Челси" уже ведет предварительную работу над трансфером 27-летнего игрока сборной Англии.



"Челси" надеется оформить переход Тоуни сразу, как откроется зимнее трансферное окно, но Айвену все равно придется дождаться окончания своей дисквалификации.



"Брентфорд" намерен попросить за своего бомбардира около 80 миллионов фунтов, однако на "Стэмфорд Бридж" уверены, что смогут сбить цену.