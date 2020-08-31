Почеттино не стал обсуждать трансферы Кукурельи и Палмера
Наставник "Челси" Маурисио Почеттино отказался обсуждать трансферы Марка Кукурельи и Коула Палмера.
Накануне стало известно, что "Челси" согласовал приобретение вингера Палмера у "Манчестер Сити" за 45 миллионов фунтов.
В то же время "Челси" ведет переговоры о переходе своего защитника Кукурельи в "Манчестер Юнайтед" на правах аренды.
"Кукурелья? Я ничего не знаю. Он тренируется с нами, и он в наших планах, но если что-нибудь случится, это будет решение клуба".
"Палмер? Я ничего не знаю в данный момент", — цитирует Почеттино Sky Sports.
31.08.2023 12:00
Просмотров: 278
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: