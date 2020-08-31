Почеттино не стал обсуждать трансферы Кукурельи и Палмера

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино отказался обсуждать трансферы Марка Кукурельи и Коула Палмера.

Накануне стало известно, что "Челси" согласовал приобретение вингера Палмера у "Манчестер Сити" за 45 миллионов фунтов.



В то же время "Челси" ведет переговоры о переходе своего защитника Кукурельи в "Манчестер Юнайтед" на правах аренды.



"Кукурелья? Я ничего не знаю. Он тренируется с нами, и он в наших планах, но если что-нибудь случится, это будет решение клуба".



"Палмер? Я ничего не знаю в данный момент", — цитирует Почеттино Sky Sports.