Почеттино не стал обсуждать трансферы Кукурельи и Палмера

Маурисио Почеттино Наставник "Челси" Маурисио Почеттино отказался обсуждать трансферы Марка Кукурельи и Коула Палмера.

Накануне стало известно, что "Челси" согласовал приобретение вингера Палмера у "Манчестер Сити" за 45 миллионов фунтов.

В то же время "Челси" ведет переговоры о переходе своего защитника Кукурельи в "Манчестер Юнайтед" на правах аренды.

"Кукурелья? Я ничего не знаю. Он тренируется с нами, и он в наших планах, но если что-нибудь случится, это будет решение клуба".

"Палмер? Я ничего не знаю в данный момент", — цитирует Почеттино Sky Sports.


Метки Кукурелья, Палмер, Почеттино, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2023 12:00

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