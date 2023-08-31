Почеттино развеял опасения насчет травмы Колуилла
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино развеял опасения насчет травмы защитника Леви Колуилла.
Накануне "Челси" одержал волевую победу 2:1 над "Уимблдоном" из четвертого дивизиона в рамках 2-го раунда, однако вынужденная замена Колуилла омрачила этот результат.
20-летний англичанин уступил свое место Мало Гюсто на 65-й минуте, сразу отправившись в подтрибунный тоннель, однако Почеттино ожидает, что его подопечный будет готов сыграть против "Ноттингем Форест" в субботу.
"Нет, он не травмирован. Это небольшая проблема. Ему приложили лед к лодыжке, но это не будет проблемой для уикенда", — цитирует Почеттино Evening Standard.
31.08.2023 11:00
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