Кейна не пустили на базу "Тоттенхэма"
В свой последний день в "Тоттенхэме" нападающему Харри Кейну было запрещено посетить тренировочную базу клуба.
Перед самым стартом нового сезона Премьер-Лиги "Тоттенхэм" продал Кейна в "Баварию" за 100 миллионов фунтов.
В преддверии своего вылета в Мюнхен Кейн хотел в последний раз посетить базу "Тоттенхэма", чтобы забрать свои вещи и попрощаться с партнерами по команде и сотрудниками клуба.
Однако Кейн получил по электронной почте письмо, в котором "Тоттенхэм" уведомил, что подобное прощание было бы неуместно.
Свои вещи с базы, а также со стадиона лучший бомбардир "шпор" всех времен получил на дом с помощью курьерской доставки.
Издание The Telegraph предполагает, что такое отношение "Тоттенхэма" к Кейну может шокировать некоторых болельщиков клуба. Официальные представители капитана сборной Англии воздержались от комментариев.
31.08.2023 10:00
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Последние комментарии:
Просто Леви тот еще петух!
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Включили обиженок, но в этой ситуации только Кейн может обижаться
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вот такая благодарность человеку, который долгие годы во вред своей карьере тянул на себе средний безамбициозный клуб и держал его в верхней части таблицы
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На мороз короче
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Одним словом, петухи
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