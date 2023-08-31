Кейна не пустили на базу "Тоттенхэма"

Харри Кейн В свой последний день в "Тоттенхэме" нападающему Харри Кейну было запрещено посетить тренировочную базу клуба.

Перед самым стартом нового сезона Премьер-Лиги "Тоттенхэм" продал Кейна в "Баварию" за 100 миллионов фунтов.

В преддверии своего вылета в Мюнхен Кейн хотел в последний раз посетить базу "Тоттенхэма", чтобы забрать свои вещи и попрощаться с партнерами по команде и сотрудниками клуба.

Однако Кейн получил по электронной почте письмо, в котором "Тоттенхэм" уведомил, что подобное прощание было бы неуместно.

Свои вещи с базы, а также со стадиона лучший бомбардир "шпор" всех времен получил на дом с помощью курьерской доставки.

Издание The Telegraph предполагает, что такое отношение "Тоттенхэма" к Кейну может шокировать некоторых болельщиков клуба. Официальные представители капитана сборной Англии воздержались от комментариев.


Метки Бавария, Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2023 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1022

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Последние комментарии:




  1. ivan-tns 31.08.2023 10:34 # ivan-tns
    Просто Леви тот еще петух!

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  2. ilovemanutd 31.08.2023 10:33 # ilovemanutd
    Включили обиженок, но в этой ситуации только Кейн может обижаться

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  3. irbis85 31.08.2023 10:11 # irbis85
    вот такая благодарность человеку, который долгие годы во вред своей карьере тянул на себе средний безамбициозный клуб и держал его в верхней части таблицы

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  4. electric 31.08.2023 10:04 # electric
    На мороз короче

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  5. metkii 31.08.2023 10:02 # metkii
    Одним словом, петухи

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