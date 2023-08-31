Кейна не пустили на базу "Тоттенхэма"

В свой последний день в "Тоттенхэме" нападающему Харри Кейну было запрещено посетить тренировочную базу клуба.

Перед самым стартом нового сезона Премьер-Лиги "Тоттенхэм" продал Кейна в "Баварию" за 100 миллионов фунтов.



В преддверии своего вылета в Мюнхен Кейн хотел в последний раз посетить базу "Тоттенхэма", чтобы забрать свои вещи и попрощаться с партнерами по команде и сотрудниками клуба.



Однако Кейн получил по электронной почте письмо, в котором "Тоттенхэм" уведомил, что подобное прощание было бы неуместно.



Свои вещи с базы, а также со стадиона лучший бомбардир "шпор" всех времен получил на дом с помощью курьерской доставки.



Издание The Telegraph предполагает, что такое отношение "Тоттенхэма" к Кейну может шокировать некоторых болельщиков клуба. Официальные представители капитана сборной Англии воздержались от комментариев.