Светская хроника за четверг

"Бавария" нацелилась на Жоау Палинью. Мохамед Салах, вероятно, уедет в Саудовскую Аравию. У Мейсона Гринвуда есть два варианта в Турции. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Бавария" продолжает переговоры с "Челси" насчет покупки защитника Трево Чалобы. (The Athletic)



"Бавария" готовит предложение о покупке полузащитника "Фулхэма" Жоау Палиньи. (Evening Standard)



"Бавария" установила цену в 25.7 млн. фунтов за полузащитника Райана Гравенберха, переговоры о покупке которого ведет "Ливерпуль". (Sky Sport Germany)



Нападающий Мохамед Салах, вероятно, покинет "Ливерпуль" уже на этой неделе. (Jan Aage Fjortoft)



"Аль-Иттихад" проявил интерес к защитнику "Ливерпуля" Ибраиме Конате. (RMC Sport)



После травмы Рафаэля Варана "Манчестер Юнайтед" обратился насчет защитника "Ниццы" Жан-Клера Тодибо. (The Sun)



"Юнайтед" не может позволить себе заплатить 30 млн. фунтов, которые "Фиорентина" хочет за полузащитника Софьяна Амрабата. (The Times)



Британские клубы слишком боятся приглашать нападающего "Юнайтед" Мейсона Гринвуда, но у того есть два варианта в Турции, включая "Бешикташ". (The Sun)



21-летний защитник "Юнайтед" Теден Менги близок к переходу в "Лутон". (Daily Mail)



"Галатасарай" и "Лорьян" хотят арендовать полузащитника "Юнайтед" Донни Ван де Бека. (Daily Mail)



"Юнайтед" обратился к "Тоттенхэму" насчет полузащитника Пьер-Эмиля Хейбьерга. (Sky Sports)



"Атлетико" возобновил переговоры с "Тоттенхэмом" по Хейбьергу. (Daily Mail)



"Тоттенхэм" зашел в тупик в переговорах о покупке нападающего "Ноттингем Форест" Бреннана Джонсона и рассматривает Эберечи Эзе из "Кристал Пэлас" в качестве альтернативной цели. (The Independent)



"Интер" сделал предложение по аренде полузащитника "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле. (Daily Mail)



"Шеффилд Юнайтед" лидирует в борьбе за право арендовать полузащитника "Сити" Джеймса Макати, которого "клинки" брали во временное пользование в прошлом сезоне. (Football Insider)



"Брентфорд" сделал запрос насчет нападающего ПСЖ Уго Экитике. (Daily Mail)



"Астон Вилла" согласовала аренду защитника "Барселоны" Клемана Лангле. (Daily Mail)



"Фулхэм" надеется приобрести полузащитника "Эвертона" Алекса Ивоби за 20 млн. фунтов. (Daily Mail)



Другое



Фанаты "Челси" освистали своего защитника Марка Кукурелью в матче Кубка Лиги против "Уимблдона". (The Sun)



23-летнему мужчине были предъявлены обвинения по 33 пунктам насчет ограбления дома вингера "Челси" Рахима Стерлинга, пока тот представлял сборную Англии на Чемпионате Мира в Катаре. Тогда футболист лишился драгоценностей и часов на 300,000 фунтов. (BBC)



Бывший вингер "Ливерпуля" Райан Кент ищет няньку для своего крокодила. Футболист предлагает зарплату в 3,000 фунтов и медицинскую страховку. (The Sun)