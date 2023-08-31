Делегация "Аль-Иттихада" отправилась за Салахом

Мохамед Салах Делегация "Аль-Иттихада" из Саудовской Аравии отправилась в Европу, чтобы попытаться согласовать приобретение нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

На прошлой неделе главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его клуб не получал предложений по Салаху, а если бы и получил, ответом было бы "нет".

Однако это не останавливает саудитов, которые испытывают воодушевление от позитивного отклика из лагеря 31-летнего игрока сборной Египта.

По информации Daily Mail, в минувший вторник исполнительный директор "Аль-Иттихада" Саад Аль-Лазиз прибыл во французский город Канны, где проведет остаток европейского трансферного окна, чтобы привлечь в свой клуб побольше звезд.

Саудиты готовы поманить Салаха грандиозным контрактом и рассматривают Мохамеда, самого известного арабского спортсмена в мире, своей наиболее желанной целью, в том числе с маркетинговой точки зрения.

Непосредственно мерсисайдскому клубу "Аль-Иттихад" готов заплатить 118 миллионов фунтов в качестве компенсации за Салаха.

Источник подчеркивает, что Клопп "будет в ярости", если Салах уйдет, не оставив "Ливерпулю" возможности обзавестись заменой. На "Энфилде" опасаются, что продажа Мохамеда может испортить сезон и весь проект, выстраиваемый Юргеном.

Добавим, трансферное окно в саудовской лиге закрывается только 7 сентября, а значит сага насчет будущего Салаха может не завершиться пятницу, на которую назначен дедлайн для Премьер-Лиги.


Метки Аль-Иттихад, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2023 07:00

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Последние комментарии:




  1. xxa 31.08.2023 07:46 # xxa
    Арабы прогнули голубых манчестера. Наверно всех провели через романтический ужин и их болельщиков тоже

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  2. bangladesh 31.08.2023 07:37 # bangladesh
    118 мало, 150 минимум и забирайте.

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  3. division 31.08.2023 07:11 # division
    Ща арабы прогнут колбасню. В этой ситуации хочется посмотреть на епло Клоппа, которого руководство выставит полнейшим куколдом

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