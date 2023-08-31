Делегация "Аль-Иттихада" отправилась за Салахом

Делегация "Аль-Иттихада" из Саудовской Аравии отправилась в Европу, чтобы попытаться согласовать приобретение нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

На прошлой неделе главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его клуб не получал предложений по Салаху, а если бы и получил, ответом было бы "нет".



Однако это не останавливает саудитов, которые испытывают воодушевление от позитивного отклика из лагеря 31-летнего игрока сборной Египта.



По информации Daily Mail, в минувший вторник исполнительный директор "Аль-Иттихада" Саад Аль-Лазиз прибыл во французский город Канны, где проведет остаток европейского трансферного окна, чтобы привлечь в свой клуб побольше звезд.



Саудиты готовы поманить Салаха грандиозным контрактом и рассматривают Мохамеда, самого известного арабского спортсмена в мире, своей наиболее желанной целью, в том числе с маркетинговой точки зрения.



Непосредственно мерсисайдскому клубу "Аль-Иттихад" готов заплатить 118 миллионов фунтов в качестве компенсации за Салаха.



Источник подчеркивает, что Клопп "будет в ярости", если Салах уйдет, не оставив "Ливерпулю" возможности обзавестись заменой. На "Энфилде" опасаются, что продажа Мохамеда может испортить сезон и весь проект, выстраиваемый Юргеном.



Добавим, трансферное окно в саудовской лиге закрывается только 7 сентября, а значит сага насчет будущего Салаха может не завершиться пятницу, на которую назначен дедлайн для Премьер-Лиги.