"Брайтон" близок к аренде Фати

"Брайтон" близок к сделке по аренде вингера "Барселоны" Ансу Фати.

В предыдущие 24 часа Фати сватали в "Челси", "Ливерпуль" и особенно "Тоттенхэм", однако The Athletic утверждает, что "Брайтон" выигрывает борьбу за Ансу.



"Брайтон" находится на пороге договоренности с "Барселоной", и уже в четверг 20-летний испанец прилетает в Англию, чтобы пройти медобследование и присоединиться к команде Роберто Де Дзерби.



Предполагается, что это будет простая аренда до конца сезона 2023/24, без опции или обязательства по выкупу.



Ансу, на счету которого девять матчей за сборную Испании, завоевал с "Барселоной" титул в прошлом сезоне, отличившись семь раз в 36 поединках Ла Лиги.