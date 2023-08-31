"Брайтон" близок к аренде Фати

Ансу Фати "Брайтон" близок к сделке по аренде вингера "Барселоны" Ансу Фати.

В предыдущие 24 часа Фати сватали в "Челси", "Ливерпуль" и особенно "Тоттенхэм", однако The Athletic утверждает, что "Брайтон" выигрывает борьбу за Ансу.

"Брайтон" находится на пороге договоренности с "Барселоной", и уже в четверг 20-летний испанец прилетает в Англию, чтобы пройти медобследование и присоединиться к команде Роберто Де Дзерби.

Предполагается, что это будет простая аренда до конца сезона 2023/24, без опции или обязательства по выкупу.

Ансу, на счету которого девять матчей за сборную Испании, завоевал с "Барселоной" титул в прошлом сезоне, отличившись семь раз в 36 поединках Ла Лиги.


Метки Барселона, Брайтон, Фати

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2023 06:00

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  1. ataman 31.08.2023 06:10 # ataman
    отличный игрок, вот таких надо было покупать Боэли, а не всякий шлак

    (ответить)

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