Жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги
В среду вечером состоялась жеребьевка 3-го раунда (1/16 финала) Кубка Лиги.
Пожалуй, в качестве центральных матчей 3-го раунда можно выделить противостояния "Ньюкасла" с "Манчестер Сити" и "Челси" с "Брайтоном".
При этом действующий победитель турнира "Манчестер Юнайтед" примет "Кристал Пэлас", "Арсенал" отправится к "Брентфорду", а "Ливерпуль" сыграет дома с "Лестером".
Добавим, матчи 3-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 25 сентября.
Жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги
Ипсвич — Вулверхэмптон
Эксетер — Лутон
Астон Вилла — Эвертон
Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
Порт Вейл — Саттон
Брэдфорд — Мидлсбро
Борнмут — Стоук
Линкольн — Вест Хэм
Брентфорд — Арсенал
Челси — Брайтон
Солфорд — Бернли
Фулхэм — Норвич
Блэкберн — Кардифф
Ливерпуль — Лестер
Ньюкасл — Манчестер Сити
Мансфилд — Питерборо
31.08.2023 00:35
Просмотров: 570
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: