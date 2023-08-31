Жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги

Кубок Лиги В среду вечером состоялась жеребьевка 3-го раунда (1/16 финала) Кубка Лиги.

Пожалуй, в качестве центральных матчей 3-го раунда можно выделить противостояния "Ньюкасла" с "Манчестер Сити" и "Челси" с "Брайтоном".

При этом действующий победитель турнира "Манчестер Юнайтед" примет "Кристал Пэлас", "Арсенал" отправится к "Брентфорду", а "Ливерпуль" сыграет дома с "Лестером".

Добавим, матчи 3-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 25 сентября.

Жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги

Ипсвич — Вулверхэмптон
Эксетер — Лутон
Астон ВиллаЭвертон
Манчестер ЮнайтедКристал Пэлас
Порт Вейл — Саттон
Брэдфорд — Мидлсбро
Борнмут — Стоук
Линкольн — Вест Хэм
БрентфордАрсенал
ЧелсиБрайтон
Солфорд — Бернли
Фулхэм — Норвич
Блэкберн — Кардифф
Ливерпуль — Лестер
НьюкаслМанчестер Сити
Мансфилд — Питерборо


Метки жеребьевка, Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2023 00:35

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