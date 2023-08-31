В среду вечером состоялась жеребьевка 3-го раунда (1/16 финала) Кубка Лиги.

Пожалуй, в качестве центральных матчей 3-го раунда можно выделить противостояния "Ньюкасла" с "Манчестер Сити" и "Челси" с "Брайтоном".



При этом действующий победитель турнира "Манчестер Юнайтед" примет "Кристал Пэлас", "Арсенал" отправится к "Брентфорду", а "Ливерпуль" сыграет дома с "Лестером".



Добавим, матчи 3-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 25 сентября.



Жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги



Ипсвич — Вулверхэмптон

Эксетер — Лутон

Астон Вилла — Эвертон

Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас

Порт Вейл — Саттон

Брэдфорд — Мидлсбро

Борнмут — Стоук

Линкольн — Вест Хэм

Брентфорд — Арсенал

Челси — Брайтон

Солфорд — Бернли

Фулхэм — Норвич

Блэкберн — Кардифф

Ливерпуль — Лестер

Ньюкасл — Манчестер Сити

Мансфилд — Питерборо