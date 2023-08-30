"Ливерпуль" договаривается о покупке Гравенберха
"Ливерпуль" ведет переговоры с "Баварией" о покупке полузащитника Райана Гравенберха.
По информации Sky Sports, Гравенберх был целью для "Ливерпуля" еще прошлым летом, но тогда предпочел отправиться из "Аякса" в "Баварию", где с тех пор сыграл только 711 минут.
Ранее этим летом "Ливерпуль" уже предпринимал попытки вернуться за Гравенберхом, однако "Бавария" не захотела отказываться от 21-летнего голландца после всего одного сезона.
Ближе к закрытию летнего трансферного окна "Бавария" смягчила свою позицию и согласилась сесть за стол переговоров с "Ливерпулем".
Ожидается, что "Бавария" попросит за Гравенберха 30-34 миллиона фунтов — вдвое больше той суммы, за которую Райан был куплен у "Аякса" год назад.
Перед тем, как Гравенберх получит зеленый свет на переход в "Ливерпуль", "Бавария" хочет обзавестись другим полузащитником. Одной из целей немецкого гранда является Жоау Палинья из "Фулхэма".
30.08.2023 23:00
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Им игрок в опорку нужен с опытом, а они второго Локонгу покупают. Лучше бы Сангаре или Субаменди купили
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Эт кто
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Придётся Челси и его перехватить
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