"Ливерпуль" договаривается о покупке Гравенберха

"Ливерпуль" ведет переговоры с "Баварией" о покупке полузащитника Райана Гравенберха.

По информации Sky Sports, Гравенберх был целью для "Ливерпуля" еще прошлым летом, но тогда предпочел отправиться из "Аякса" в "Баварию", где с тех пор сыграл только 711 минут.



Ранее этим летом "Ливерпуль" уже предпринимал попытки вернуться за Гравенберхом, однако "Бавария" не захотела отказываться от 21-летнего голландца после всего одного сезона.



Ближе к закрытию летнего трансферного окна "Бавария" смягчила свою позицию и согласилась сесть за стол переговоров с "Ливерпулем".



Ожидается, что "Бавария" попросит за Гравенберха 30-34 миллиона фунтов — вдвое больше той суммы, за которую Райан был куплен у "Аякса" год назад.



Перед тем, как Гравенберх получит зеленый свет на переход в "Ливерпуль", "Бавария" хочет обзавестись другим полузащитником. Одной из целей немецкого гранда является Жоау Палинья из "Фулхэма".