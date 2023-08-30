"Челси" согласовал покупку Палмера
"Челси" согласовал приобретение вингера "Манчестер Сити" Коула Палмера за 45 миллионов фунтов.
По информации Evening Standard, "Сити" гарантированно получит за Палмера 40 млн. фунтов, а еще 5 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.
"Челси" смог быстро достичь компромисса с "Сити" после того, как ранее днем "горожане" отклонили предложение "синих" по 21-летнему англичанину в 35 млн. фунтов.
Сам Палмер уже дал свое согласие на переход в "Челси" и теперь направляется в расположение лондонского клуба, чтобы пройти медобследование и обсудить условия личного контракта, с чем не должно возникнуть никаких проблем.
В этом сезоне Коул отметился голами в матчах за Суперкубок Англии и Суперкубок Европы, однако два последних поединка Премьер-Лиги Коул целиком провел на скамейке запасных.
30.08.2023 22:00
Просмотров: 551
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Шопоголик
(ответить)
ребятакто знаетпо какому каналу показывают игру Челсии Уимолдона
(ответить)
арююююююююююююююююююююююю
ФАБРИЦИО РОМАНО :
Три дня назад,когда я спал 3/4 часа,мне приснилось,что я упустил какую-то новость про «ЧЕЛСИ». Я резко проснулся ночью и подумал,что проспал новость про игрока. Это был светловолосый игрок, который переходил в «ЧЕЛСИ», но больше я ничего не помню...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий