"Челси" согласовал покупку Палмера

Коул Палмер "Челси" согласовал приобретение вингера "Манчестер Сити" Коула Палмера за 45 миллионов фунтов.

По информации Evening Standard, "Сити" гарантированно получит за Палмера 40 млн. фунтов, а еще 5 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.

"Челси" смог быстро достичь компромисса с "Сити" после того, как ранее днем "горожане" отклонили предложение "синих" по 21-летнему англичанину в 35 млн. фунтов.

Сам Палмер уже дал свое согласие на переход в "Челси" и теперь направляется в расположение лондонского клуба, чтобы пройти медобследование и обсудить условия личного контракта, с чем не должно возникнуть никаких проблем.

В этом сезоне Коул отметился голами в матчах за Суперкубок Англии и Суперкубок Европы, однако два последних поединка Премьер-Лиги Коул целиком провел на скамейке запасных.


Метки Манчестер Сити, Палмер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2023 22:00

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  1. hust 30.08.2023 22:21 # hust
    Шопоголик

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  2. vinnipooh 30.08.2023 22:09 # vinnipooh
    ребятакто знаетпо какому каналу показывают игру Челсии Уимолдона

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  3. jirrort 30.08.2023 22:00 # jirrort
    арююююююююююююююююююююююю

    ФАБРИЦИО РОМАНО :

    Три дня назад,когда я спал 3/4 часа,мне приснилось,что я упустил какую-то новость про «ЧЕЛСИ». Я резко проснулся ночью и подумал,что проспал новость про игрока. Это был светловолосый игрок, который переходил в «ЧЕЛСИ», но больше я ничего не помню...

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