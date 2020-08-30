"Арсенал" продал Балогана в "Монако"
"Арсенал" подтвердил продажу нападающего Фоларина Балогана в "Монако" за 40 миллионов евро (34.4 млн. фунтов).
Этим летом "Арсенал" совершил крупные инвестиции в укрепление своего состава, и самого начала было понятно, что отбить часть своих трат "канониры" собираются с помощью продажи Балогана.
Балоган значительно повысил свою трансферную стоимость благодаря сезону аренды в "Реймсе", где он забил 22 гола в 39 матчах.
Изначально запросив за Балогана 50 млн. фунтов, в итоге "Арсенал" получил за Фоларина от "Монако" только чуть более 34 млн. фунтов, однако "канонирам" будет положено 17.5 процентов от последующей перепродажи игрока монегасками.
Балоган находился в системе "Арсенала" с 10 лет, дебютировав за первую команду "канониров" в октябре 2020. Помимо "Реймса", Фоларин успел побывать в аренде в "Мидлсбро".
Добавим, контракт 22-летнего игрока сборной США с "Монако" рассчитан до июня 2028.
30.08.2023 21:00
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Зря продали... но что уж теперь. Денег выручили - пусть ищут адекватную замену Магальяэшу, у хлопца явно проблемы с лояльностью. А с Парти и Кивиером на флангах обороны много не наиграют.
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долбоебы....
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