"Арсенал" продал Балогана в "Монако"

"Арсенал" подтвердил продажу нападающего Фоларина Балогана в "Монако" за 40 миллионов евро (34.4 млн. фунтов).

Этим летом "Арсенал" совершил крупные инвестиции в укрепление своего состава, и самого начала было понятно, что отбить часть своих трат "канониры" собираются с помощью продажи Балогана.



Балоган значительно повысил свою трансферную стоимость благодаря сезону аренды в "Реймсе", где он забил 22 гола в 39 матчах.



Изначально запросив за Балогана 50 млн. фунтов, в итоге "Арсенал" получил за Фоларина от "Монако" только чуть более 34 млн. фунтов, однако "канонирам" будет положено 17.5 процентов от последующей перепродажи игрока монегасками.



Балоган находился в системе "Арсенала" с 10 лет, дебютировав за первую команду "канониров" в октябре 2020. Помимо "Реймса", Фоларин успел побывать в аренде в "Мидлсбро".



Добавим, контракт 22-летнего игрока сборной США с "Монако" рассчитан до июня 2028.