"Арсенал" продал Балогана в "Монако"

Фоларин Балоган "Арсенал" подтвердил продажу нападающего Фоларина Балогана в "Монако" за 40 миллионов евро (34.4 млн. фунтов).

Этим летом "Арсенал" совершил крупные инвестиции в укрепление своего состава, и самого начала было понятно, что отбить часть своих трат "канониры" собираются с помощью продажи Балогана.

Балоган значительно повысил свою трансферную стоимость благодаря сезону аренды в "Реймсе", где он забил 22 гола в 39 матчах.

Изначально запросив за Балогана 50 млн. фунтов, в итоге "Арсенал" получил за Фоларина от "Монако" только чуть более 34 млн. фунтов, однако "канонирам" будет положено 17.5 процентов от последующей перепродажи игрока монегасками.

Балоган находился в системе "Арсенала" с 10 лет, дебютировав за первую команду "канониров" в октябре 2020. Помимо "Реймса", Фоларин успел побывать в аренде в "Мидлсбро".

Добавим, контракт 22-летнего игрока сборной США с "Монако" рассчитан до июня 2028.


Метки Арсенал, Балоган, Монако, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2023 21:00

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  1. kedr 30.08.2023 21:50 # kedr
    Зря продали... но что уж теперь. Денег выручили - пусть ищут адекватную замену Магальяэшу, у хлопца явно проблемы с лояльностью. А с Парти и Кивиером на флангах обороны много не наиграют.

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  2. acceptodessa 30.08.2023 21:32 # acceptodessa
    долбоебы....

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