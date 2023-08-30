"Форест" близок к покупке Хадсон-Одои

"Ноттингем Форест" близок к покупке вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои.

Некогда Хадсон-Одои считался одним из самых перспективных молодых игроков в Англии, и "Челси" стоило большого труда отразить интерес к Каллуму со стороны "Баварии".



В сентябре 2019 Хадсон-Одои, которому на тот момент было 18 лет, заключил с "Челси" новый контракт с зарплатой в 100,000 фунтов в неделю, однако прогресс Каллума с тех пор застопорился.



После сезона 2022/23, проведенного в "Байере" на правах аренды, Хадсон-Одои оказался не нужен "Челси". Каллума сватали во многие клубы, но 22-летний англичанин, судя по всему, попытается перезагрузить свою карьеру в "Форест".



По информации The Guardian, "Форест" значительно продвинулся в переговорах с "Челси". На "Сити Граунд" Хадсон-Одои воссоединился бы с главным тренером "лесников" Стивом Купером, с которым ему довелось поработать на юношеском уровне в сборной Англии.



Добавим, от упомянутого выше контракта Хадсон-Одои остается всего один год, поэтому Каллум, вероятно, попрощается с родным клубом насовсем.