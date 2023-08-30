"Форест" близок к покупке Хадсон-Одои

Каллум Хадсон-Одои "Ноттингем Форест" близок к покупке вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои.

Некогда Хадсон-Одои считался одним из самых перспективных молодых игроков в Англии, и "Челси" стоило большого труда отразить интерес к Каллуму со стороны "Баварии".

В сентябре 2019 Хадсон-Одои, которому на тот момент было 18 лет, заключил с "Челси" новый контракт с зарплатой в 100,000 фунтов в неделю, однако прогресс Каллума с тех пор застопорился.

После сезона 2022/23, проведенного в "Байере" на правах аренды, Хадсон-Одои оказался не нужен "Челси". Каллума сватали во многие клубы, но 22-летний англичанин, судя по всему, попытается перезагрузить свою карьеру в "Форест".

По информации The Guardian, "Форест" значительно продвинулся в переговорах с "Челси". На "Сити Граунд" Хадсон-Одои воссоединился бы с главным тренером "лесников" Стивом Купером, с которым ему довелось поработать на юношеском уровне в сборной Англии.

Добавим, от упомянутого выше контракта Хадсон-Одои остается всего один год, поэтому Каллум, вероятно, попрощается с родным клубом насовсем.




Метки Ноттингем Форест, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2023 20:00

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 30.08.2023 20:20 # hachidlo
    При Лемпарде неплохо играл, показывал потенциал. Жаль, что не взлетел.

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  2. narcot 30.08.2023 20:02 # narcot
    бизнескарси

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