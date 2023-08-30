"Юнайтед" обсуждает аренду Амрабата

"Манчестер Юнайтед" начал переговоры насчет аренды полузащитника "Фиорентины" Софьяна Амрабата.

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг по-прежнему хочет укрепить полузащиту своей команды, но уже исчерпал весь свой трансферный бюджет на это лето, а с продажами у "красных дьяволов" не задалось.



Поэтому "Юнайтед" решил ограничиться приглашением Амрабата, бывшего подопечного Тен Хага по "Утрехту", на правах аренды, сообщает The Telegraph.



Контракт Амрабата с "Фиорентиной" истекает следующим летом, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев. Поэтому сложно представить, что итальянский клуб отпустит Софьяна в аренду, если "Юнайтед" не возьмет на себя определенных обязательств насчет постоянного трансфера.



В данный момент 27-летний марокканец не тренируется с "Фиорентиной", ожидая, как разрешится вопрос с его будущим.