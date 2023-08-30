"Сити " договорился о покупке Нунеша
"Манчестер Сити" достиг устной договоренности насчет приобретения полузащитника "Вулверхэмптона" Матеуша Нунеша.
Только накануне главный тренер "Вулверхэмптона" Гари О'Нил заявил, что не ожидает трансфера Нунеша, а также поведал, что "Сити" до сих пор не улучшил свое стартовое предложение в 47 миллионов фунтов.
Однако сегодня чемпионы Премьер-Лиги совершили прорыв в переговорах по 25-летнему португальцу, которого "волки" согласились отпустить за 55 млн. евро (47.3 млн. фунтов).
Одновременно с этим "Вулверхэмптон" согласовал аренду 21-летнего полузащитника "Сити" Томми Дойла с опцией выкупа за 5 млн. фунтов. "Горожанам" также будет положена значительная доля с последующей перепродажи игрока "волками".
В самое ближайшее время Нунеш и Дойл должны отправиться в свои новые клубы на медобследование, сообщает The Athletic.
30.08.2023 18:00
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Жесть! Правильно что свалил Лопетеги и после этого трансфера он может быть еще спокойней за принятое решение уйти! Владельцам вообще пох на клуб) В последний день ТО продают ключевого игрока!
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