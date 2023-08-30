"Челси" сделал предложение по Палмеру

Коул Палмер "Челси" сделал предложение о покупке вингера "Манчестер Сити" Коула Палмера.

Палмер начал новый сезон с голов в матчах за Суперкубок Англии и Суперкубок Европы, однако главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола усомнился насчет будущего Коула.

Гвардиола уточнил, что Палмер точно не уйдет в аренду. Поэтому 21-летний англичанин либо будет продан, либо станет частью первой команды "Сити".

По информации Evening Standard, Палмер приглянулся "Челси", который предложил 35 миллионов за 21-летнего англичанина.

В ответ последовал отказ. "Сити" хочет за Палмера 50 млн. фунтов, но, возможно, даст себя уговорить и на 45 млн. фунтов. Теперь "Челси" решает, будет ли улучшать свое предложение.


Метки Манчестер Сити, Палмер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2023 17:00

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Последние комментарии:




  1. akado 30.08.2023 17:33 # akado
    Хотелось бы опытного 25+ лет конечно в атаку. Ну, думают, один Стерлинг потянет, а потом Нкунку подключится.

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  2. acceptodessa 30.08.2023 17:29 # acceptodessa
    тодбейли просто бизнескарси. )))))) в принципе команда укомплектована, осталось купить тех кто будет играть в основе

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  3. sisyazavr 30.08.2023 17:14 # sisyazavr
    Между Челси и Сити уже огромная разница в уровне..

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  4. kipeloff89 30.08.2023 17:11 # kipeloff89
    "Сити" хочет за Палмера 50 млн. фунтов - они че ебанулись? у него не больше 10 матчей всего.

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