"Челси" сделал предложение по Палмеру

"Челси" сделал предложение о покупке вингера "Манчестер Сити" Коула Палмера.

Палмер начал новый сезон с голов в матчах за Суперкубок Англии и Суперкубок Европы, однако главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола усомнился насчет будущего Коула.



Гвардиола уточнил, что Палмер точно не уйдет в аренду. Поэтому 21-летний англичанин либо будет продан, либо станет частью первой команды "Сити".



По информации Evening Standard, Палмер приглянулся "Челси", который предложил 35 миллионов за 21-летнего англичанина.



В ответ последовал отказ. "Сити" хочет за Палмера 50 млн. фунтов, но, возможно, даст себя уговорить и на 45 млн. фунтов. Теперь "Челси" решает, будет ли улучшать свое предложение.