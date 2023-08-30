"Челси" сделал предложение по Палмеру
"Челси" сделал предложение о покупке вингера "Манчестер Сити" Коула Палмера.
Палмер начал новый сезон с голов в матчах за Суперкубок Англии и Суперкубок Европы, однако главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола усомнился насчет будущего Коула.
Гвардиола уточнил, что Палмер точно не уйдет в аренду. Поэтому 21-летний англичанин либо будет продан, либо станет частью первой команды "Сити".
По информации Evening Standard, Палмер приглянулся "Челси", который предложил 35 миллионов за 21-летнего англичанина.
В ответ последовал отказ. "Сити" хочет за Палмера 50 млн. фунтов, но, возможно, даст себя уговорить и на 45 млн. фунтов. Теперь "Челси" решает, будет ли улучшать свое предложение.
30.08.2023 17:00
Просмотров: 409
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Хотелось бы опытного 25+ лет конечно в атаку. Ну, думают, один Стерлинг потянет, а потом Нкунку подключится.
(ответить)
тодбейли просто бизнескарси. )))))) в принципе команда укомплектована, осталось купить тех кто будет играть в основе
(ответить)
Между Челси и Сити уже огромная разница в уровне..
(ответить)
"Сити" хочет за Палмера 50 млн. фунтов - они че ебанулись? у него не больше 10 матчей всего.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий