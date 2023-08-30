Бету рассказал, что четыре года назад работал в KFC

Новичок "Эвертона" Бету рассказал, что еще четыре года назад работал в ресторане быстрого питания KFC.

Накануне "Эвертон" объявил о приобретении 25-летнего Бету у "Удинезе". Португальский нападающий обошелся "ирискам" в 25.8 млн. фунтов.



Взлет карьеры Бету был стремительным. Всего лишь в 2019 году нападающий представлял любительский "Тиреш" из Лиссабона, совмещая футбол с основной работой.



"Я тренировался с "Тирешем" и работал в Португалии. Это была славная жизнь. Я трудился в KFC. Это было хорошо".



"Как я чувствую себя, проходя мимо этого ресторана сейчас? Ничего особенного, но когда я возвращаюсь домой, то всегда иду в тот KFC, чтобы навестить своих друзей".



"Я всегда верил, что смогу стать футболистом. Я хотел стать профессиональным игроком в футбол".



"Мои партнеры по команде не верили в это. Может быть, только пара из них. Они говорили мне: "Бету, это сложно, это невозможно". Затем я перешел в "Портимоненсе", и они изменили свое мнение", — цитирует Бету The Sun.