МЮ рискует лишиться Онана на срок до пяти недель посреди сезона
"Манчестер Юнайтед" рискует лишиться своего первого номера Андре Онана на срок до пяти недель посреди сезона.
В декабре прошлого года Онана объявил о завершении карьеры в сборной Камеруна, которая отстранила его посреди выступления на Чемпионате Мира в Катаре по причинам дисциплинарного характера.
Однако эти разногласия были улажены, и накануне 27-летний голкипер был вызван в камерунскую сборную на заключительный матч отборочного турнира к Кубку Африки против Бурунди 12 сентября.
В случае победы над Бурунди камерунцы гарантируют себе участие в Кубке Африки, который пройдет в Кот-д'Ивуаре с 13 января по 11 февраля 2024.
Поскольку в расположение сборной надлежит прибыть не позже, чем за неделю до старта Кубка Африки, "Юнайтед" может лишиться Онана на срок более месяца.
В этот период "Юнайтед" сыграет четыре матча Премьер-Лиги, поединок 3-го раунда Кубка Англии, а также — в зависимости от своего продвижения в турнирах — матч 4-го раунда Кубка Англии и две встречи в полуфинале Кубка Лиги.
30.08.2023 15:00
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Xyйня делов, отдадим им Санчеса.
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