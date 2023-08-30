МЮ рискует лишиться Онана на срок до пяти недель посреди сезона

"Манчестер Юнайтед" рискует лишиться своего первого номера Андре Онана на срок до пяти недель посреди сезона.

В декабре прошлого года Онана объявил о завершении карьеры в сборной Камеруна, которая отстранила его посреди выступления на Чемпионате Мира в Катаре по причинам дисциплинарного характера.



Однако эти разногласия были улажены, и накануне 27-летний голкипер был вызван в камерунскую сборную на заключительный матч отборочного турнира к Кубку Африки против Бурунди 12 сентября.



В случае победы над Бурунди камерунцы гарантируют себе участие в Кубке Африки, который пройдет в Кот-д'Ивуаре с 13 января по 11 февраля 2024.



Поскольку в расположение сборной надлежит прибыть не позже, чем за неделю до старта Кубка Африки, "Юнайтед" может лишиться Онана на срок более месяца.



В этот период "Юнайтед" сыграет четыре матча Премьер-Лиги, поединок 3-го раунда Кубка Англии, а также — в зависимости от своего продвижения в турнирах — матч 4-го раунда Кубка Англии и две встречи в полуфинале Кубка Лиги.