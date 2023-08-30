"Юнайтед" потерял Варана на несколько недель
Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан выбыл на несколько недель с травмой, и его первым пропущенным матчем станет выезд к "Арсеналу" в ближайшее воскресенье.
Эту травму Варан получил в победном для "красных дьяволов" матче Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в минувшую субботу (3:2), будучи замененным в перерыве.
"Юнайтед" не уточняет характер повреждения, лишь сообщая, что 30-летний француз выбыл на "несколько недель".
Ранее ходили слухи, что Варан может задержаться в лазарете на шесть недель, однако осведомленный источник поведал BBC, что такой срок является завышенным.
Кроме того, предстоящий международный перерыв ограничит количество матчей, которые пропустит экс-защитник "Реала".
BBC добавляет, что травма Варана почти наверняка заставит "Юнайтед" подписать контракт с 35-летним Джонни Эвансом, который поддерживает форму с командой Эрика Тен Хага.
30.08.2023 14:00
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