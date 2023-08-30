"Лидс" арендовал Спенса у "Тоттенхэма"

Джед Спенс Крайний защитник "Тоттенхэма" Джед Спенс был арендован "Лидсом" до конца сезона 2023/24.

23-летний Спенс является продуктом академии "Фулхэма", но впервые заявил о себе в "Мидлсбро", за который сыграл 70 матчей.

Сезон 2021/22 Спенс провел в аренде в "Ноттингем Форест", поспособствовав выходу "лесников" в Премьер-Лигу. Так Джед и оказался на радаре у "Тоттенхэма".

Однако после своего перехода в "Тоттенхэм" за 20 миллионов фунтов прошлым летом Спенс отметился лишь шестью появлениями на замену за "шпор", а в январе был арендован "Ренном".

Теперь молодой англичанин будет выступать в Чемпионшипе за "Лидс", где он воссоединится к защитником Джо Родоном, которого "белые" также взяли в аренду у "Тоттенхэма".

Добавим, в своих первых четырех матчах нового сезона Чемпионшипа "Лидс" набрал пять очков.


Метки аренда, Лидс, Спенс, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2023 13:00

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  1. takernotagiver 30.08.2023 13:25 # takernotagiver
    Смеюсь над петухами. Так сильно хотел этого биста, что перехватили у Арсенала, а в итоге он почти и не играл)

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