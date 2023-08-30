"Лидс" арендовал Спенса у "Тоттенхэма"
Крайний защитник "Тоттенхэма" Джед Спенс был арендован "Лидсом" до конца сезона 2023/24.
23-летний Спенс является продуктом академии "Фулхэма", но впервые заявил о себе в "Мидлсбро", за который сыграл 70 матчей.
Сезон 2021/22 Спенс провел в аренде в "Ноттингем Форест", поспособствовав выходу "лесников" в Премьер-Лигу. Так Джед и оказался на радаре у "Тоттенхэма".
Однако после своего перехода в "Тоттенхэм" за 20 миллионов фунтов прошлым летом Спенс отметился лишь шестью появлениями на замену за "шпор", а в январе был арендован "Ренном".
Теперь молодой англичанин будет выступать в Чемпионшипе за "Лидс", где он воссоединится к защитником Джо Родоном, которого "белые" также взяли в аренду у "Тоттенхэма".
Добавим, в своих первых четырех матчах нового сезона Чемпионшипа "Лидс" набрал пять очков.
30.08.2023 13:00
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Смеюсь над петухами. Так сильно хотел этого биста, что перехватили у Арсенала, а в итоге он почти и не играл)
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