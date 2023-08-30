Светская хроника за среду

"Бешикташ" манит Мейсона Гринвуда. "Манчестер Юнайтед" договорился с Марком Кукурельей. "Тоттенхэм" и "Челси" претендуют на Ансу Фати. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет 30-летнего защитника "Лиона" Николаса Тальяфико. (Le Parisien)



"Бешикташ" сделает предложение нападающему "Юнайтед" Мейсону Гринвуду. (i Sport)



"Юнайтед" договорился с Марком Кукурельей и теперь обсуждает с "Челси" условия аренды испанского защитника. (Fabrizio Romano)



"Челси" задумывается о возвращении нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша. (90min)



Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо сыграл ключевую роль в решении "Челси" отпустить нападающего Ромелу Лукаку в аренду в итальянский клуб. (Daily Mirror)



"Тоттенхэм" договаривается с "Барселоной" насчет аренды вингера Ансу Фати, но виды на игрока также имеет "Челси". (Fabrizio Romano)



"Брентфорд" вышел из борьбы за нападающего "Ноттингем Форест" Бреннана Джонсона, оставив валлийца "Тоттенхэму". (Daily Mirror)



"Тоттенхэм" отклонил предложение "Ренна" в 7.7 млн. фунтов о покупке защитника Давинсона Санчеса. (Sky Sports)



"Дженоа" обсуждает аренду полузащитника "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле. (Fabrizio Romano)



"Реал Мальорка" и "Лутон" заинтересованы в защитнике "Арсенала" Робе Холдинге. (Fabrizio Romano)



"Ноттингем Форест" согласовал аренду защитника "Арсенала" Нуну Тавареша с опцией выкупа за 12 млн. фунтов. (Daily Mail)



Нападающий "Фенербахче" Мичи Батшуайши близок к переходу в "Форест". (Fabrizio Romano)



"Астон Вилла" договаривается с "Барселоной" по защитнику Клеману Лангле. (Fabrizio Romano)



"Фулхэм" близок к покупке полузащитника "Эвертона" Алекса Ивоби. (talkSPORT)



"Ливерпуль" готов отпустить защитника Натаниэля Филлипса, одним из претендентов на которого является "Мидлсбро". (The Athletic)



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Полузащитник "Байера" Надим Амири, трансферная цель номер один "Лидса" на это лето, отказался от перехода к "белым" после того, как посетил центр города Лидса. (Daily Star)



Имена игроков, вызванных в сборную Англии на матчи против Украины и Шотландии, будут названы в четверг. (BBC)



20-летний студент, который получил пожертвование в 5,000 фунтов от полузащитника "Сити" Джека Грилиша, умер от лейкемии. (Daily Mirror)