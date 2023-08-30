ПСЖ ведет переговоры по Экитике и Алберто

До закрытия летнего трансферного окна "Вест Хэм" надеется приобрести нападающего, интересуясь Уго Экитике из ПСЖ и Юри Алберто из "Коринтианса".

"Вест Хэм" имеет давний интерес к Экитике и пытался заполучить Уго еще в январе 2022 — за несколько месяцев до перехода игрока из "Реймса" в ПСЖ.



Экитике толком себя не проявил на "Парк де Пренс", и теперь ПСЖ хочет избавиться от 21-летнего француза, чтобы расчистить место для Рандаля Коло-Муани из "Айнтрахта".



По информации The Guardian, "Вест Хэм" продолжает переговоры с ПСЖ насчет Экитике, но параллельно с этим технический директор "молотобойцев" Тим Штейдтен отправился в Бразилию, чтобы обсудить трансфер 22-летнего Алберто, который ранее в своей карьере коротко поиграл за "Зенит" из Санкт-Петербурга.



"Вест Хэму" нужен еще один нападающий, чтобы разгрузить Мичейла Антонио и восполнить потерю Джанлуки Скамакки, который ранее этим летом вернулся в Италию.



В данный момент маловероятно, что "Вест Хэм" купит Экитике и Алберто одновременно. Скорее всего, "молотобойцы" остановятся на ком-то одном и в случае успеха будут готовы отпустить Данни Ингса, которого надеется арендовать "Эвертон".



На радаре у "Вест Хэма" есть еще несколько нападающих, включая Педро из "Фламенго", Маркоса Леонардо из "Сантоса", Юссефа Эн-Несири из "Севильи" и Армандро Бройю из "Челси".