Почеттино доволен составом "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что доволен своим подбором игроков.

Этим летом "Челси" совершил двузначное количество приобретений, инвестировав в укрепление состава около 350 миллионов фунтов.



"Синие" не уходят с трансферного рынка, но если клуб больше никого не купит, это совершенно не расстроит Почеттино.



"Я по-настоящему доволен составом, который у нас есть в данный момент. Если мы сможем кого-нибудь добавить, чтобы усилить некоторые позиции, то это, конечно, приветствуется. Если нет, то я доволен текущим подбором игроков".



"Если честно, мы так сосредоточены на восстановлении игроков и думаем о матче, который сыграем завтра против "Уимблдона" в Кубке Лиге. Мне известно, что клуб очень упорно трудится над тем, чтобы завершить наши дела. Еще есть несколько дней, но пока нам не о чем доложить", — цитирует Почеттино ESPN.