Почеттино доволен составом "Челси"
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что доволен своим подбором игроков.
Этим летом "Челси" совершил двузначное количество приобретений, инвестировав в укрепление состава около 350 миллионов фунтов.
"Синие" не уходят с трансферного рынка, но если клуб больше никого не купит, это совершенно не расстроит Почеттино.
"Я по-настоящему доволен составом, который у нас есть в данный момент. Если мы сможем кого-нибудь добавить, чтобы усилить некоторые позиции, то это, конечно, приветствуется. Если нет, то я доволен текущим подбором игроков".
"Если честно, мы так сосредоточены на восстановлении игроков и думаем о матче, который сыграем завтра против "Уимблдона" в Кубке Лиге. Мне известно, что клуб очень упорно трудится над тем, чтобы завершить наши дела. Еще есть несколько дней, но пока нам не о чем доложить", — цитирует Почеттино ESPN.
30.08.2023 10:00
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