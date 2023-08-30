"Ливерпуль" обдумывает покупку Ндиди

Уилфрид Ндиди "Ливерпуль" задумывается о приобретении полузащитника "Лестера" Уилфрида Ндиди.

Этим летом "Ливерпуль" приобрел уже трех полузащитников в лице Алексиса Макаллистера, Доминика Собослаи и Ватару Эндо, однако внезапный отъезд в Саудовскую Аравию Джордана Хендерсона и Фабиньо заставляет "красных" продолжать искать усиление для центра поля.

В идеале главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп хотел бы пригласить полузащитника с опытом выступлений в Премьер-Лиге, однако Шейк Дукуре, на которого изначально обратили свой взор "красные", был чрезвычайно дорого оценен "Кристал Пэлас".

Как сообщает The Independent, теперь "Ливерпуль" присматривается к Ндиди, который сыграл 243 матча в Премьер-Лиге после своего перехода из "Генка" в 2016 году и до вылета "Лестера" в Чемпионшип по итогам прошлого сезона.

В 2018 году, тратя деньги с продажи Филиппе Коутиньо в "Барселону", "Ливерпуль" уже интересовался Ндиди, но сделка так и не состоялась.

Сейчас у Ндиди остается только один год по контракту, поэтому "Лестер" открыт к продаже 26-летнего нигерийца и едва ли будет задирать цену.


Метки Лестер, Ливерпуль, Ндиди

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2023 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1034

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. butcher7777 30.08.2023 10:01 # butcher7777
    Нормально. Лучше чем шаЛаваи без опыта за 70 мультов

    (ответить)

  2. liverpool888 30.08.2023 09:54 # liverpool888
    Да неужели?
    Толковый опорник. У Роджерса временами играл ЦЗ. Единственное, что смущает, что у него были периоды отсутствия из-за травм.
    Суммы до 25-30 млн фунтов должно хватить

    (ответить)

  3. lfcynwa 30.08.2023 09:44 # lfcynwa
    берите блять, в опорке дыра

    (ответить)

  4. kipeloff89 30.08.2023 09:33 # kipeloff89
    Да пох, берите хоть кого, и думайте реще

    (ответить)

  5. uyga 30.08.2023 09:02 # uyga
    да неее, этот шоколадка уже не топ

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: