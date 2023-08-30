"Ливерпуль" обдумывает покупку Ндиди

"Ливерпуль" задумывается о приобретении полузащитника "Лестера" Уилфрида Ндиди.

Этим летом "Ливерпуль" приобрел уже трех полузащитников в лице Алексиса Макаллистера, Доминика Собослаи и Ватару Эндо, однако внезапный отъезд в Саудовскую Аравию Джордана Хендерсона и Фабиньо заставляет "красных" продолжать искать усиление для центра поля.



В идеале главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп хотел бы пригласить полузащитника с опытом выступлений в Премьер-Лиге, однако Шейк Дукуре, на которого изначально обратили свой взор "красные", был чрезвычайно дорого оценен "Кристал Пэлас".



Как сообщает The Independent, теперь "Ливерпуль" присматривается к Ндиди, который сыграл 243 матча в Премьер-Лиге после своего перехода из "Генка" в 2016 году и до вылета "Лестера" в Чемпионшип по итогам прошлого сезона.



В 2018 году, тратя деньги с продажи Филиппе Коутиньо в "Барселону", "Ливерпуль" уже интересовался Ндиди, но сделка так и не состоялась.



Сейчас у Ндиди остается только один год по контракту, поэтому "Лестер" открыт к продаже 26-летнего нигерийца и едва ли будет задирать цену.