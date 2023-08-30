В "Вулверхэмптоне" ожидают, что Нунеш останется

Главный тренер "Вулверхэмптона" Гари О'Нил заявил, что не ожидает перехода своего полузащитника Матеуша Нунеша в "Манчестер Сити".

Нунеш с воскресенья не тренируется с "Вулверхэмптоном", настаивая на своем трансфере в "Сити", однако "горожане" до сих пор не улучшили свое стартовое предложение в 47 миллионов фунтов.



По слухам, "волки" оценивают Нунеша в 60 млн. фунтов, которые "горожане" заплатить не готовы, поэтому О'Нил скептичен насчет трансфера 25-летнего игрока сборной Португалии до дедлайна 1 сентября.



"В данный момент его нет в общей группе, и это его выбор. После предложения от "Манчестер Сити" он решил, что ему будет лучше отстраниться от общей группы. У клуба есть своя политика на этот счет. У нас установлено, как мы реагируем на подобное".



"Насколько мне известно, улучшенного предложения не было. Матеуш Нунеш — все еще наш игрок, у нас по-прежнему есть долгосрочный контракт с ним, и я всецело ожидаю, что он будет здесь 2 сентября".



"Конечно, следующие несколько дней будут ключевыми. У нас с Матеушем будет приватный разговор, и я уверен, ситуация разрешится", — цитирует О'Нила The Independent.