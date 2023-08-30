"Фулхэм" договорился о покупке Окампоса
"Фулхэм" договорился с "Севильей" о покупке нападающего Лукаса Окампоса.
"Фулхэм" находится в поисках усиления позиции нападающего с тех пор, как продал Александара Митровича в "Аль-Хиляль" за 50 миллионов фунтов.
По информации Daily Mail, на место одного проверенного бомбардира "дачники" хотят пригласив другого, согласовав с "Севильей" компенсацию за Окампоса.
29-летний аргентинец провел первую половину прошлого сезона в аренде в "Аяксе", став заменой для отправившегося в "Манчестер Юнайтед" Антони, во второй половине успев выиграть Лигу Европы с "Севильей".
Также Окампос выигрывал Лигу Европы и в своем дебютном сезоне за "Севилью" — 2019/20, попав в символическую сборную турнира.
30.08.2023 07:00
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