"Фулхэм" договорился о покупке Окампоса

"Фулхэм" договорился с "Севильей" о покупке нападающего Лукаса Окампоса.

"Фулхэм" находится в поисках усиления позиции нападающего с тех пор, как продал Александара Митровича в "Аль-Хиляль" за 50 миллионов фунтов.



По информации Daily Mail, на место одного проверенного бомбардира "дачники" хотят пригласив другого, согласовав с "Севильей" компенсацию за Окампоса.



29-летний аргентинец провел первую половину прошлого сезона в аренде в "Аяксе", став заменой для отправившегося в "Манчестер Юнайтед" Антони, во второй половине успев выиграть Лигу Европы с "Севильей".



Также Окампос выигрывал Лигу Европы и в своем дебютном сезоне за "Севилью" — 2019/20, попав в символическую сборную турнира.