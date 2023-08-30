"Тоттенхэм" вылетел из Кубка Лиги

Во вторник вечером были сыграны 19 матчей 2-го раунда Кубка Лиги.

В главном матче вечера встречались "Фулхэм" и "Тоттенхэм". "Дачники" открыли счет в первом тайме благодаря автоголу Микки Ван де Вена, но вскоре после перерыва "шпоры" ответили голом Ришарлисона.



Судьба лондонского дерби решилась в серии пенальти, и здесь больше повезло "Фулхэму".



Вообще, "Тоттенхэм" оказался единственным представителем высшего дивизиона, покинувшим турнир в этот вечер. "Вулверхэмптон", "Борнмут", "Кристал Пэлас", "Брентфорд" и "Лутон" идут дальше.



"Фулхэм" — "Тоттенхэм" — 1:1 (1:0) победа "Фулхэма" по пенальти — 5:3



Голы: Ван де Вен 19 (авт) — Ришарлисон 56.



"Фулхэм": Родак, Тете, Диоп, Рим, Робинсон, Палинья, Рид (Харрис 77), Кэрни (Франсуа 83), Траоре (Уилсон 61), Мунис (Хименес 83), Декордова-Рид (Перейра 77).



"Тоттенхэм": Форстер, Роял, Санчес, Ван де Вен, Дэвис, Хейбьерг, Скипп (Сарр 72), Ло Чельсо (Скарлетт 45), Соломон (Мэддисон 82), Ришарлисон (Кулусевски 72), Перишич (Сон 71).



Предупреждения: Ван де Вен — Скипп.



"Вулверхэмптон" — "Блэкпул" — 5:0 (2:0)



Голы: Калайджич 10, Силва 25, Дохерти 60, 66, Фрэйзер 84.



"Суонси" — "Борнмут" — 2:3 (1:0)



Голы: Граймс 9 (пен), Патерсон 79 — Брукс 55, Траоре 68, Кристи 90.



"Лутон" — "Джиллингем" — 3:2 (2:0)



Голы: Браун 2, Даути 28, Вудроу 66 — Кларк 55, Николс 88.



"Плимут" — "Кристал Пэлас" — 2:4 (1:0)



Голы: Уэйн 6, Кандл 46 — Эдуар 58, Матета 61, 62, 83.



"Ньюпорт" — "Брентфорд" — 1:1 (0:0) победа "Брентфорда" по пенальти — 3:0



Голы: Рай 90 — Йенсен 87.



"Болтон" — "Мидлсбро" — 1:3 (1:1)



Голы: Чарльз 23 — Крукс 33, Макгри 90, Роджерс 90.



"Порт Вейл" — "Крю Александра" — 0:0 (0:0) победа "Порт Вейл" по пенальти — 2:0



"Шеффилд Уэнсдей" — "Мансфилд" — 1:1 (1:0) победа "Мансфилда" по пенальти — 5:4



Голы: Мусаба 28 — Оутс 85.



"Стоук" — "Ротерхэм" — 6:1 (4:1)



Голы: Бургер 2, Ммае 18, Лоран 29, 55, Кэмпбелл 43, Лерис 72 — Моррисон 22.



"Транмир" — "Лестер" — 0:2 (0:0)



Голы: Ндиди 55, Варди 59.



"Рексем" — "Брэдфорд" — 1:1 (0:1) победа "Брэдфорда" по пенальти — 4:3



Голы: Бойл 72 — Смит 3 (авт).



"Солфорд" — "Лидс" — 1:1 (1:0) победа "Солфорда" по пенальти — 9:8



Голы: Смит 34 — Стрейк 76.



"Бирмингем" — "Кардифф" — 1:3 (0:1)



Голы: Хоган 70 — Колуилл 3, Уинтл 68, Этете 90.



"Бристоль Сити" — "Норвич" — 0:1 (0:0)



Гол: Плахета 49.



"Эксетер" — "Стивенейдж" — 1:1 (1:0) победа "Эксетера" по пенальти — 5:3



Голы: Хартридж 5 — Робертс 69.



"Портсмут" — "Питерборо" — 1:1 (0:1) победа "Питерборо" по пенальти — 5:4



Голы: Сэйди 51 — Аджибойе 29.



"Уикомб" — "Саттон" — 0:1 (0:1)



Гол: О'Брайен 19.



"Рединг" — "Ипсвич" — 2:2 (1:1) победа "Ипсвича" по пенальти — 3:1



Голы: Уильямс 2 (авт), Эхибхатиомхан 87 — Хамфрис 45, Ладапо 59.