"Тоттенхэм" вылетел из Кубка Лиги

Анге Постекоглу Во вторник вечером были сыграны 19 матчей 2-го раунда Кубка Лиги.

В главном матче вечера встречались "Фулхэм" и "Тоттенхэм". "Дачники" открыли счет в первом тайме благодаря автоголу Микки Ван де Вена, но вскоре после перерыва "шпоры" ответили голом Ришарлисона.

Судьба лондонского дерби решилась в серии пенальти, и здесь больше повезло "Фулхэму".

Вообще, "Тоттенхэм" оказался единственным представителем высшего дивизиона, покинувшим турнир в этот вечер. "Вулверхэмптон", "Борнмут", "Кристал Пэлас", "Брентфорд" и "Лутон" идут дальше.

"Фулхэм" — "Тоттенхэм" — 1:1 (1:0) победа "Фулхэма" по пенальти — 5:3

Голы: Ван де Вен 19 (авт) — Ришарлисон 56.

"Фулхэм": Родак, Тете, Диоп, Рим, Робинсон, Палинья, Рид (Харрис 77), Кэрни (Франсуа 83), Траоре (Уилсон 61), Мунис (Хименес 83), Декордова-Рид (Перейра 77).

"Тоттенхэм": Форстер, Роял, Санчес, Ван де Вен, Дэвис, Хейбьерг, Скипп (Сарр 72), Ло Чельсо (Скарлетт 45), Соломон (Мэддисон 82), Ришарлисон (Кулусевски 72), Перишич (Сон 71).

Предупреждения: Ван де Вен — Скипп.

"Вулверхэмптон" — "Блэкпул" — 5:0 (2:0)

Голы: Калайджич 10, Силва 25, Дохерти 60, 66, Фрэйзер 84.

"Суонси" — "Борнмут" — 2:3 (1:0)

Голы: Граймс 9 (пен), Патерсон 79 — Брукс 55, Траоре 68, Кристи 90.

"Лутон" — "Джиллингем" — 3:2 (2:0)

Голы: Браун 2, Даути 28, Вудроу 66 — Кларк 55, Николс 88.

"Плимут" — "Кристал Пэлас" — 2:4 (1:0)

Голы: Уэйн 6, Кандл 46 — Эдуар 58, Матета 61, 62, 83.

"Ньюпорт" — "Брентфорд" — 1:1 (0:0) победа "Брентфорда" по пенальти — 3:0

Голы: Рай 90 — Йенсен 87.

"Болтон" — "Мидлсбро" — 1:3 (1:1)

Голы: Чарльз 23 — Крукс 33, Макгри 90, Роджерс 90.

"Порт Вейл" — "Крю Александра" — 0:0 (0:0) победа "Порт Вейл" по пенальти — 2:0

"Шеффилд Уэнсдей" — "Мансфилд" — 1:1 (1:0) победа "Мансфилда" по пенальти — 5:4

Голы: Мусаба 28 — Оутс 85.

"Стоук" — "Ротерхэм" — 6:1 (4:1)

Голы: Бургер 2, Ммае 18, Лоран 29, 55, Кэмпбелл 43, Лерис 72 — Моррисон 22.

"Транмир" — "Лестер" — 0:2 (0:0)

Голы: Ндиди 55, Варди 59.

"Рексем" — "Брэдфорд" — 1:1 (0:1) победа "Брэдфорда" по пенальти — 4:3

Голы: Бойл 72 — Смит 3 (авт).

"Солфорд" — "Лидс" — 1:1 (1:0) победа "Солфорда" по пенальти — 9:8

Голы: Смит 34 — Стрейк 76.

"Бирмингем" — "Кардифф" — 1:3 (0:1)

Голы: Хоган 70 — Колуилл 3, Уинтл 68, Этете 90.

"Бристоль Сити" — "Норвич" — 0:1 (0:0)

Гол: Плахета 49.

"Эксетер" — "Стивенейдж" — 1:1 (1:0) победа "Эксетера" по пенальти — 5:3

Голы: Хартридж 5 — Робертс 69.

"Портсмут" — "Питерборо" — 1:1 (0:1) победа "Питерборо" по пенальти — 5:4

Голы: Сэйди 51 — Аджибойе 29.

"Уикомб" — "Саттон" — 0:1 (0:1)

Гол: О'Брайен 19.

"Рединг" — "Ипсвич" — 2:2 (1:1) победа "Ипсвича" по пенальти — 3:1

Голы: Уильямс 2 (авт), Эхибхатиомхан 87 — Хамфрис 45, Ладапо 59.


Метки Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2023 00:05

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 30.08.2023 00:42 # takernotagiver
    Фулхэм познал мощь Петунхэма)

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  2. aliluya-nn 30.08.2023 00:24 # aliluya-nn
    Арсенал даже стартовать не успел в этом турнире, а Тоттенхэм уже вылетел
    ..Фулхэм умеет добиваться своего)

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  3. brown-ale 30.08.2023 00:21 # brown-ale
    Считай бестрофейная серия продлена еще на один сезон. Кейн поступил правильно.

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  4. vagifspurs 30.08.2023 00:15 # vagifspurs
    Анжеболл в действии, всё идет по плану, разгружаем календарь и мчимся к ТРОНУ в АПЛ! COYS

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