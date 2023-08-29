Холанд — Игрок Года по версии PFA

Эрлинг Холанд и Букайо Сака Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд был признан Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (Professional Footballers' Association). Награда молодому Игроку Года досталась вингеру "Арсенала" Букайо Сака.

Холанд только прошлым летом присоединился к "Сити" из дортмундской "Боруссии", выдающимся образом отыграв свой дебютный сезон.

Холанд забил 52 гола за "Сити" во всех соревнованиях, включая рекордные 36 за сезон Премьер-Лиги. Эрлинг выиграл с "горожанами" не только титул внутреннего чемпионата, но также Кубок Англии и Лигу Чемпионов.

В борьбе за звание Игрока Года по версии PFA 23-летний норвежец опередил партнеров по "Сити" в лице Кевина Де Брюйне и Джона Стоунса, а также Букайо Сака с Мартином Эдегором из "Арсенала" и ранее выступавшего за "Тоттенхэм" Харри Кейна.

А молодым Игроком Года, как уже было сказано, стал Сака, который ранее трижды номинировался на эту награду и сейчас, наконец, завоевал ее.

15 голов и 11 результативных передач помогли 21-летнему англичанину стать победителем голосования, опередив одноклубника Габриэля Мартинелли, а также упомянутого Холанда, Джейкоба Рэмси из "Астон Виллы", Эвана Фергюсона из "Брайтона" и едва сменившего "Брайтон" на "Челси" Мойсеса Кайседо.

Также PFA назвала символическую сборную Премьер-Лиги, куда, помимо представителей "Арсенала" и "Сити", вошли защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер и бывший нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн.

Добавим, это была юбилейная 50-й церемония вручения наград PFA.

Эрлинг Холанд

Букайо Сака

Символическая сборная Премьер-Лиги в 2023 году по версии PFA


Метки PFA, Арсенал, Манчестер Сити, награды, Премьер-Лига, Сака, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2023 23:45

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Последние комментарии:




  1. zheka000000 30.08.2023 00:51 # zheka000000
    чот ору, чем так украинцы по пскову ебнули красиво. Беспилотники чтоль над белоруссией летели?))

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  2. liverpo0ol 30.08.2023 00:35 # liverpo0ol
    Поздравляю, заслуженно! Хорошие игроки минимум положили в 10ку

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  3. aliluya-nn 30.08.2023 00:21 # aliluya-nn
    Все по делу ..завоевали награды те, кто должны были ..ждем дальнейшего развития от Сака

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  4. vagifspurs 30.08.2023 00:02 # vagifspurs
    Норм слили ненужный кубок, Анже знает, что делает, поставил Санчеза на пенку, что бы точно проиграть, КОРОЛЬ!

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  5. takernotagiver 30.08.2023 00:01 # takernotagiver
    Салиба - левый защитник? IJBOLLLLLLLLLLL

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  6. superglor 30.08.2023 00:00 # superglor
    Это полнейший беспредел! Титул молодого игрока вручается тем, кто не может соперничать с матерыми игроками в силу возраста. Если же титул лучшего получает игрок моложе 23 лет, он должен автоматически забирать и звание молодого. Роналду 2008, Бэйл 2013. А тут дают нигерку чисто чтобы блм повесточку отбработать, позорище.

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  7. superglor 29.08.2023 23:56 # superglor
    Какого xyя дали молодого угольку, забившему в 2 раза меньше, если ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ЭРЛИНГ БРЕУТ ХОЛАНД тоже молодой?

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  8. takernotagiver 29.08.2023 23:55 # takernotagiver
    Вагиф, не плачь)
    ________________

    29.08.2023 18:53 #
    vagifspurs

    Какой Виейра собака, у нас таких днарей списанных в составе нет! Сегодня Фулхэм ОХУЕЕТ от мощи Тоттенхэма!

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