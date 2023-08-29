Холанд — Игрок Года по версии PFA

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд был признан Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (Professional Footballers' Association). Награда молодому Игроку Года досталась вингеру "Арсенала" Букайо Сака.

Холанд только прошлым летом присоединился к "Сити" из дортмундской "Боруссии", выдающимся образом отыграв свой дебютный сезон.



Холанд забил 52 гола за "Сити" во всех соревнованиях, включая рекордные 36 за сезон Премьер-Лиги. Эрлинг выиграл с "горожанами" не только титул внутреннего чемпионата, но также Кубок Англии и Лигу Чемпионов.



В борьбе за звание Игрока Года по версии PFA 23-летний норвежец опередил партнеров по "Сити" в лице Кевина Де Брюйне и Джона Стоунса, а также Букайо Сака с Мартином Эдегором из "Арсенала" и ранее выступавшего за "Тоттенхэм" Харри Кейна.



А молодым Игроком Года, как уже было сказано, стал Сака, который ранее трижды номинировался на эту награду и сейчас, наконец, завоевал ее.



15 голов и 11 результативных передач помогли 21-летнему англичанину стать победителем голосования, опередив одноклубника Габриэля Мартинелли, а также упомянутого Холанда, Джейкоба Рэмси из "Астон Виллы", Эвана Фергюсона из "Брайтона" и едва сменившего "Брайтон" на "Челси" Мойсеса Кайседо.



Также PFA назвала символическую сборную Премьер-Лиги, куда, помимо представителей "Арсенала" и "Сити", вошли защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер и бывший нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн.



Добавим, это была юбилейная 50-й церемония вручения наград PFA.











