"Брайтон" завершил приобретение Балеба
"Брайтон" завершил приобретение полузащитника "Лилля" Карлоса Балеба. Трансфер оценивается в 27 миллионов евро (23.2 млн. фунтов).
Балеба заключил с "Брайтоном" контракт до 2028 года и будет призван восполнить ту пустоту, которая образовалась у "чаек" после ухода Мойсеса Кайседо в "Челси" за 115 млн. фунтов.
Балеба только 12 месяцев назад дебютировал за "Лилль". 19-летний камерунец сыграл 19 матчей во французской Лиге 1 в прошлом сезоне и еще два — в этом.
"Карлос — очень хороший игрок. Он очень молод, но подходит нашему стилю игры. Он будет будущим этого клуба", — сообщил главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби.
29.08.2023 23:00
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одно лицо!
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Новый пенс черз сезон за 200 лямов и 2 хуя в ротешник имбецилси.
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