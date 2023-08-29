"Брайтон" завершил приобретение Балеба

"Брайтон" завершил приобретение полузащитника "Лилля" Карлоса Балеба. Трансфер оценивается в 27 миллионов евро (23.2 млн. фунтов).

Балеба заключил с "Брайтоном" контракт до 2028 года и будет призван восполнить ту пустоту, которая образовалась у "чаек" после ухода Мойсеса Кайседо в "Челси" за 115 млн. фунтов.



Балеба только 12 месяцев назад дебютировал за "Лилль". 19-летний камерунец сыграл 19 матчей во французской Лиге 1 в прошлом сезоне и еще два — в этом.



"Карлос — очень хороший игрок. Он очень молод, но подходит нашему стилю игры. Он будет будущим этого клуба", — сообщил главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби.