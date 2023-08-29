Дайер был предложен "Баварии"

Эрик Дайер Защитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Эрик Дайер был предложен "Баварии".

На исходе летнего трансферного окна главный тренер "Баварии" Томас Тухель ищет защитника на замену Бенжамену Павару, интересуясь Трево Чалобой из "Челси" и Армелем Белла-Кочапом из "Саутгемптона".

Как сообщает Sky Sports, теперь у "Баварии" появился еще один вариант в лице Дайера. Издание talkSPORT уточняет, что Эрик был рекомендован Тухелю нападающим Харри Кейном, с которым они являются друзьями и который сам сменил Лондон на Мюнхен этим летом.

В "Тоттенхэме" у Дайера остается всего один год по контракту, и Эрик не сыграл ни минуты за команду Анге Постекоглу в новом сезоне, поэтому "шпоры", очевидно, открыты к расставанию с 29-летним англичанином.


Метки Бавария, Дайер, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2023 22:00

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 29.08.2023 22:57 # makeewadim
    Бавария при Тулале как Саудиты

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  2. ganinilyha 29.08.2023 22:50 # ganinilyha
    Белый? Челси не подойдёт

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