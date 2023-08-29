FA обвинила Ван Дейка в неподобающем поведении

Виргил Ван Дейк FA предъявила обвинения капитану "Ливерпуля" Виргилу Ван Дейку насчет неподобающего поведения в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

Ван Дейк был удален на 28-й минуте победного для "Ливерпуля" матча на "Сент-Джеймс Парк" в минувшее воскресенье (1:2), получив прямую красную карточку за фол последней надежды на Александере Исаке.

Однако Ван Дейк не сразу подчинился решению Джона Брукса, принявшись спорить и с рефери, и с четвертым арбитром Крейгом Поусоном, в общении с которым Виргил употребил нецензурную речь.

Теперь 32-летнему голландцу надлежит объяснить Ассоциации свое поведение в срок до пятницы, сообщает BBC.

Добавим, домашний матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в ближайшее воскресенье Ван Дейк в любом случае пропустит из-за дисквалификации, связанной с красной карточкой.


Метки FA, Ван Дейк, Ливерпуль, Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2023 21:00

Количество просмотров Просмотров: 863

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Последние комментарии:




  1. yxaxaxaxaxa 29.08.2023 21:45 # yxaxaxaxaxa
    просто гандоны, удалили Мак Алистера за нихуя и никто из судей наказания не понес, теперь повод до Ван Дейка доебаться нашли , это больше похоже на указку сверху , а плебеи доблоебские в виде судей, даже исполнить приказ нормально не могут и достают красную по любому поводу) сука такой цирк)

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  2. osnovnoy2005 29.08.2023 21:35 # osnovnoy2005
    пидарасы !!! когда плакса фернандеш толкнул судью этого вообще никто не заметил.

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  3. kos9k 29.08.2023 21:35 # kos9k
    Эффект Уэбба

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  4. pamparampam 29.08.2023 21:31 # pamparampam
    Чуханы ака Картонпуль обосцаны))

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  5. lfc-krr 29.08.2023 21:27 # lfc-krr
    FA продажная, ка3ел ты

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  6. electric 29.08.2023 21:22 # electric
    Шли всех нахуй, ВВД!
    Питоры со свистком в край охуели.

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  7. slash-lfc 29.08.2023 21:17 # slash-lfc
    Все пледначелтано блатишки. Пи3духель, щленщей, Леал плойдем блатишки, блелочек сжат.

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  8. ar7em 29.08.2023 21:08 # ar7em
    щас эту дикую собаку динго дисквалифицируют, а потом оно еще лапы покалечит и пропадет до нового года

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  9. gameboy 29.08.2023 21:04 # gameboy
    Лох ебаный

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