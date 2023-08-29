FA обвинила Ван Дейка в неподобающем поведении

FA предъявила обвинения капитану "Ливерпуля" Виргилу Ван Дейку насчет неподобающего поведения в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

Ван Дейк был удален на 28-й минуте победного для "Ливерпуля" матча на "Сент-Джеймс Парк" в минувшее воскресенье (1:2), получив прямую красную карточку за фол последней надежды на Александере Исаке.



Однако Ван Дейк не сразу подчинился решению Джона Брукса, принявшись спорить и с рефери, и с четвертым арбитром Крейгом Поусоном, в общении с которым Виргил употребил нецензурную речь.



Теперь 32-летнему голландцу надлежит объяснить Ассоциации свое поведение в срок до пятницы, сообщает BBC.



Добавим, домашний матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в ближайшее воскресенье Ван Дейк в любом случае пропустит из-за дисквалификации, связанной с красной карточкой.