FA обвинила Ван Дейка в неподобающем поведении
FA предъявила обвинения капитану "Ливерпуля" Виргилу Ван Дейку насчет неподобающего поведения в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла".
Ван Дейк был удален на 28-й минуте победного для "Ливерпуля" матча на "Сент-Джеймс Парк" в минувшее воскресенье (1:2), получив прямую красную карточку за фол последней надежды на Александере Исаке.
Однако Ван Дейк не сразу подчинился решению Джона Брукса, принявшись спорить и с рефери, и с четвертым арбитром Крейгом Поусоном, в общении с которым Виргил употребил нецензурную речь.
Теперь 32-летнему голландцу надлежит объяснить Ассоциации свое поведение в срок до пятницы, сообщает BBC.
Добавим, домашний матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в ближайшее воскресенье Ван Дейк в любом случае пропустит из-за дисквалификации, связанной с красной карточкой.
29.08.2023 21:00
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Последние комментарии:
просто гандоны, удалили Мак Алистера за нихуя и никто из судей наказания не понес, теперь повод до Ван Дейка доебаться нашли , это больше похоже на указку сверху , а плебеи доблоебские в виде судей, даже исполнить приказ нормально не могут и достают красную по любому поводу) сука такой цирк)
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пидарасы !!! когда плакса фернандеш толкнул судью этого вообще никто не заметил.
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Эффект Уэбба
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Чуханы ака Картонпуль обосцаны))
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FA продажная, ка3ел ты
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Шли всех нахуй, ВВД!
Питоры со свистком в край охуели.
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Все пледначелтано блатишки. Пи3духель, щленщей, Леал плойдем блатишки, блелочек сжат.
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щас эту дикую собаку динго дисквалифицируют, а потом оно еще лапы покалечит и пропадет до нового года
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Лох ебаный
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