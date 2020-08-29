МЮ сделал предложение по аренде Кукурельи
"Манчестер Юнайтед" сделал предложение по аренде защитника "Челси" Марка Кукурельи.
Напомним, "Челси" был вынужден задуматься об укреплении левого фланга обороны после того, как Люк Шоу присоединился к Тиреллу Маласиа в лазарете, а Брандон Уильямс ушел в аренду.
"Юнайтед" рассматривает несколько вариантов, включая Кукурелью, за возможность арендовать которого до конца сезона 2023/24 "красные дьяволы" предложили "Челси" 2 миллиона фунтов.
Evening Standard ожидает, что "Челси" отклонит это предложение. "Синие" открыты к расставанию с 25-летним испанцем, даже на правах аренды, но хотят больше денег.
Помимо Кукурельи, "Юнайтед" также проявляет интерес к Серхио Регилону из "Тоттенхэма", Маркосу Алонсо из "Барселоны", Леонардо Спинаццоле из "Ромы" и Николасу Тальяфико из "Лиона".
29.08.2023 20:00
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