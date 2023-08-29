"Юнайтед" сказал Магуайру, что тот не уйдет

"Манчестер Юнайтед" сообщил защитнику Харри Магуайру, что тот не сможет покинуть клуб в остатке летнего трансферного окна.

Ранее в августе "Юнайтед" принял предложение "Вест Хэма" в 30 миллионов фунтов о покупке Магуайра, однако сделка сорвалась из-за того, что Харри потребовал себе 7 млн. фунтов в связи с понижением зарплаты.



А когда "Вест Хэм" возобновил интерес к Магуайру, оказалось, что "Юнайтед" уже не собирается отпускать 30-летнего игрока сборной Англии.



По информации The Guardian, Магуайру было сказано об этом решении, которое обусловлено невозможностью для "красных дьяволов" найти замену Харри в оставшееся время.



Добавим, Магуайр еще не сыграл ни минуты за "Юнайтед" в этом сезоне. Однако у Харри могут появиться шансы, потому что Рафаэль Варан получил травму в матче против "Ноттингем Форест" в минувший уикенд.