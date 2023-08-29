"Бавария" сделала запрос насчет Галлахера
"Челси" получил запрос от "Баварии" насчет приобретения полузащитника Конора Галлахера.
Ранее этим летом "Челси" был открыт к продаже Галлахера, однако Конор неплохо проявил себя в начале нового сезона, выходя в стартовом составе "синих" на каждый из трех первых матчей нового сезона.
Отъезд 23-летнего Галлахера со "Стэмфорд Бридж" по-прежнему выглядит весьма вероятным, потому что за последнее время "Челси" укрепил свою полузащиту Мойсесом Кайседо, Ромео Лавиа и Лесли Угочукву.
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прекрасно знает Галлахера по периоду своей работы в "Челси" и теперь ждет, согласятся ли "синие" сесть за стол переговоров, сообщает talkSPORT.
29.08.2023 18:00
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Тухлый какой-то неугомонный))
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