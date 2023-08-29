"Эвертон" приобрел Бету

"Эвертон" объявил о приобретении нападающего "Удинезе" Бету за 30 миллионов евро (25.8 млн. фунтов).

Бету заключил с "Эвертоном" контракт до июня 2027 и стал пятым новичком команды Шона Дайча этим летом после Эшли Янга, Джека Харрисона, Арно Данжумы и Юссефа Шермити.



Бету начинал свою карьеру на родине в Португалии, а летом 2021 присоединился к "Удинезе". В прошлом сезоне 25-летний нападающий забил 10 голов в 34 матчах за итальянский клуб.



"Приятно перейти в "Эвертон". "Эвертон" — большой, большой клуб в Премьер-Лиге, очень уважаемый и с большой историей. Было легко решиться на этот переход".



"Когда клуб вроде "Эвертона" пытается купить тебя в январе и затем возвращается за тобой летом, ты чувствуешь: "Окей, они по-настоящему меня хотят". Это упростило мое решение".



"Также здесь поиграл мой идол Самуэль Это'О, и это делает мой переход еще более особенным", — сказал Бету.