Почеттино надеется еще на одно приобретение

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что его клуб может совершить еще одно приобретение до закрытия летнего трансферного окна.

Этим летом "Челси" потратил уже свыше 360 миллионов фунтов на укрепление состава, покупкой Мойсеса Кайседо у "Брайтона" за 115 млн. фунтов обновив трансферный рекорд всей Премьер-Лиги.



Однако в преддверии матча Кубка Лиги против "Уимблдона" Почеттино поведал, что "синие" не уходят с трансферного рынка и еще могут кого-нибудь подписать до дедлайна 1 сентября.



"Мне известно, что клуб упорно трудится, чтобы завершить наши дела. Может ли что-нибудь еще случится? Возможно, да. В данный момент я лишь делаю свою работу, оставив клубу задачу по достижению того, чего мы хотим", — цитирует Почеттино Daily Mail.