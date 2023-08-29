Халси призвал дисквалифицировать Ван Дейка на четыре матча

Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Халси призвал дисквалифицировать капитана "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка на четыре матча за споры с арбитрами во время матча против "Ньюкасла".

Напомним, Ван Дейк был удален за фол последней надежды в первом тайме победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги на "Сент-Джеймс Парк" в минувшее воскресенье (1:2).



Однако Халси считает, что наказание Ван Дейка следует ужесточить, потому что Виргил не сразу подчинился решению рефери Джона Брукса и повел себя некрасиво.



"Я знаю, что Ван Дейк является капитаном только три матча после отъезда Джордана Хендерсона в Саудовскую Аравию, но на месте Юргена Клоппа я бы уже думал: "А подает ли Виргил правильный пример?"



"Голландский защитник был правильно удален рефери Джоном Бруксом за то, что сорвал явную голевую возможность Александера Исака".



"Ван Дейк отказался подчиниться решению, и ему потребовалось две минуты и 28 секунд, чтобы уйти в тоннель с момента своего удаления".



"Такого рода поведение просто никуда не годится для нового капитана клуба с "Энфилда".



"Голландец подвел себя, а его словесная атака на Брукса и затем на четвертого арбитра Крейга Поусона не соответствует его роли".



"Брукс поступил правильно, но защитник "Ливерпуля" все равно назвал его решение "е**ной шуткой".



"Ван Дейк ругался, жестикулировал и постоянно спорил с Бруксом после своей красной карточки".



"Он подал плохой пример для своих партнеров по команде и фанатов, включая детей, которые смотрят Премьер-Лигу по всему миру".



"Ван Дейк получит одноматчевую дисквалификацию за прямую красную карточку, и это справедливо, но я убежден, что наказание следует ужесточить".



"Конечно, это будет зависеть от официального отчета Брукса, но оскорбительная и ругательная речь нового лидера "красных" заслуживает еще одной красной карточки, влекущей дополнительную дисквалификацию на три матча".



"Это бы означало, что суммарно Ван Дейк пропустит четыре матча. Подходящее наказание за его плохое поведение", — сообщил Халси The Sun.