"Фулхэм" приобрел Кастаня у "Лестера"

"Фулхэм" объявил о приобретении правого защитника "Лестера" Тимоти Кастаня за 15 миллионов фунтов.

Ранее этим летом Кастаня связывали с переходом в "Арсенал", но в итоге Тимоти перешел в другой лондонский клуб, заключив с "Фулхэмом" контракт до 2027 года с опцией продления на 12 месяцев.



27-летний бельгиец, взявший в "Фулхэме" 21-й номер, провел в "Лестере" три года, в своем первом сезоне на "Кинг Пауэр" завоевав Кубок Англии.



Кастань, бывший игрок "Аталанты" и "Генка", становится четвертым новичком команды Марку Силвы этим летом после Калвина Бэсси, Адамы Траоре и Рауля Хименеса.



"Это было длинное трансферное окно, но, наконец, я здесь, и я рад оказаться здесь. Это большое облегчение. Я поговорил с тренером, и мне просто не терпится начать тренироваться и играть", — сообщил Кастань FFCtv.