Нуньес объяснил, почему был "злым" против "Ньюкасла"
Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес объяснил, почему вышел "злым" на замену в матче против "Ньюкасла".
Именно Нуньес своим дублем обеспечил "Ливерпулю" волевую победу 1:2 на "Сент-Джеймс Парк" в минувшее воскресенье. Примечательно, что оба своих гола "красные" забили вдесятером.
Это был третий подряд матч, в котором Нуньес довольствовался выходом на замену, поэтому Дарвин был чрезвычайно заряженным и эмоционально отпраздновал свои голы.
"В те минуты, которые я играю, я всегда стараюсь изо всех сил. Когда наступает мой черед быть среди запасных, я становлюсь злым, но по-хорошему, потому что я всегда хочу проявлять себя".
"После матча мы с Клоппом обнялись, и это показывает, что у нас хорошие отношения. Я очень рад этим моментом. Я всегда готовлюсь наилучшим образом, чтобы проявить себя, когда получаю шанс", — сообщил Нуньес уругвайскому изданию Sport 890.
29.08.2023 13:00
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Последние комментарии:
Слишком много шума вокруг нападающего, который был куплен за 75 млн евро + 25 млн в виде бонусов. Интервью нужно давать в конце сезона, когда уже побьешь рекорд норвежца или хотя бы забьешь 20+ голов. А так забивать голы это его работа.
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Очень слабый форвард
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Молодчина Нуньес!!! Жми дальше в том же духе! Покажи класс голубому хохланду и его голубым юолельщикам
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Потому что велосипеда не было
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Напоминает хендерсона забивал по праздникам но праздновал как последний раз
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