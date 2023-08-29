Нуньес объяснил, почему был "злым" против "Ньюкасла"

Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес объяснил, почему вышел "злым" на замену в матче против "Ньюкасла".

Именно Нуньес своим дублем обеспечил "Ливерпулю" волевую победу 1:2 на "Сент-Джеймс Парк" в минувшее воскресенье. Примечательно, что оба своих гола "красные" забили вдесятером.



Это был третий подряд матч, в котором Нуньес довольствовался выходом на замену, поэтому Дарвин был чрезвычайно заряженным и эмоционально отпраздновал свои голы.



"В те минуты, которые я играю, я всегда стараюсь изо всех сил. Когда наступает мой черед быть среди запасных, я становлюсь злым, но по-хорошему, потому что я всегда хочу проявлять себя".



"После матча мы с Клоппом обнялись, и это показывает, что у нас хорошие отношения. Я очень рад этим моментом. Я всегда готовлюсь наилучшим образом, чтобы проявить себя, когда получаю шанс", — сообщил Нуньес уругвайскому изданию Sport 890.