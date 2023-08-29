Нуньес объяснил, почему был "злым" против "Ньюкасла"

Дарвин Нуньес Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес объяснил, почему вышел "злым" на замену в матче против "Ньюкасла".

Именно Нуньес своим дублем обеспечил "Ливерпулю" волевую победу 1:2 на "Сент-Джеймс Парк" в минувшее воскресенье. Примечательно, что оба своих гола "красные" забили вдесятером.

Это был третий подряд матч, в котором Нуньес довольствовался выходом на замену, поэтому Дарвин был чрезвычайно заряженным и эмоционально отпраздновал свои голы.

"В те минуты, которые я играю, я всегда стараюсь изо всех сил. Когда наступает мой черед быть среди запасных, я становлюсь злым, но по-хорошему, потому что я всегда хочу проявлять себя".

"После матча мы с Клоппом обнялись, и это показывает, что у нас хорошие отношения. Я очень рад этим моментом. Я всегда готовлюсь наилучшим образом, чтобы проявить себя, когда получаю шанс", — сообщил Нуньес уругвайскому изданию Sport 890.


Метки Ливерпуль, Нуньес, Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2023 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1399

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tigerpool 29.08.2023 14:01 # tigerpool
    Слишком много шума вокруг нападающего, который был куплен за 75 млн евро + 25 млн в виде бонусов. Интервью нужно давать в конце сезона, когда уже побьешь рекорд норвежца или хотя бы забьешь 20+ голов. А так забивать голы это его работа.

    (ответить)

  2. division 29.08.2023 13:57 # division
    Очень слабый форвард

    (ответить)

  3. xxa 29.08.2023 13:56 # xxa
    Молодчина Нуньес!!! Жми дальше в том же духе! Покажи класс голубому хохланду и его голубым юолельщикам

    (ответить)

  4. narcot 29.08.2023 13:42 # narcot
    Потому что велосипеда не было

    (ответить)

  5. chr1s8rown 29.08.2023 13:09 # chr1s8rown
    Напоминает хендерсона забивал по праздникам но праздновал как последний раз

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: