Светская хроника за четверг

"Бавария" нацелилась на Скотта Мактоминея. Эрик Дайер не хочет уходить из "Тоттенхэма". Эден Азар собрался на пенсию. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

Скотт Мактоминей — цель номер один "Баварии" среди полузащитников. Чемпионы Бундеслиги готовы арендовать 26-летнего шотландца, взамен отправив в "Манчестер Юнайтед" Райана Гравенберха. (Bild)



"Юнайтед" сделал запрос насчет левого защитника "Брентфорда" Рико Генри. (Daily Mail)



После травмы Рафаэля Варана "Юнайтед" не отпустит защитника Харри Магуайра из клуба. (Daily Miirror)



Бывший полузащитник "Юнайтед" Фред подтвердил, что голкипер "Фенербахче" Алтай Байындыр переходит к "красным дьяволам". (Manchester Evening News)



"Юнайтед" предложил своего нападающего Антони Мартиаля "Реалу". (Fichajes)



Защитник Эрик Дайер предпочитает остаться в "Тоттенхэме" на заключительный год по своему контракту. (Daily Mail)



"Тоттенхэм" начал переговоры с "Ноттингем Форест" о покупке нападающего Бреннана Джонсона. (Sky Sports)



"Бавария" может составить конкуренцию "Форест" в борьбе за полузащитника "Лестера" Уилфрида Ндиди. (Football Insider)



"Форест" предложил 7.7 млн. фунтов за голкипера "Бенфики" Одиссеаса Влаходимоса. (Football Insider)



"Форест" близок к обмену Ремо Фройлера на полузащитника "Болоньи" Николаса Домингеса. (Sky Sports)



"Вест Хэм" договорился с 22-летним нападающим "Коринтианса" Юри Алберто. (Football Insider)



"Фулхэм" покупает защитника "Лестера" Тимоти Кастаня за 15 млн. фунтов. (Evening Standard)



"Лидс" сделал запрос насчет правого защитника "Тоттенхэма" Джеда Спенса. (The Athletic)



"Штутгарт" хочет повторно арендовать защитника "Ливерпуля" Натаниэля Филлипса. (The Sun)



Другое



Отказавшись представлять Англию на международном уровне, 20-летний полузащитник "Ньюкасла" Эллиотт Андерсон впервые в карьере получил вызов в сборную Шотландии, которая в сентябре сыграет против Кипра и как раз Англии. (Sky Sports)



Владелец "Ромы" Дэн Фридкин лично сядет за штурвал самолета, чтобы привести нападающего "Челси" Ромелу Лукаку в Рим. (Fabrizio Romano)



Бывший полузащитник "Челси" Эден Азар собирается завершить игровую карьеру в возрасте 32 лет, несмотря на наличие предложений. (The Sun)



Капитан "Ньюкасла" Джамаал Ласселлс поучаствовал в массовой уличной драке с бандой. (The Sun)



Робби Уильямс спел песню в честь главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу. (The Sun)