"Аль-Духаиль" сделал предложение Коутиньо

Чемпион катарского первенства "Аль-Духаиль" сделал свое предложение полузащитнику "Астон Виллы" Филиппе Коутиньо.

Коутиньо, приглашенный на "Вилла Парк" по инициативе Стивена Джеррарда, совершенно перестал проходить в стартовый состав при нынешнем главном тренере бирмингемцев Унаи Эмери.



В обоих первых матчах нового сезона Премьер-Лиги Коутиньо отметился поздними выходами на замену, а на поединок против "Эвертона" в минувший уикенд даже не попал в число запасных.



Выходом из этой сложной ситуации для 31-летнего бразильца может стать трансфер в "Аль-Духаиль", возглавляемый бывшим нападающим "Челси" Эрнаном Креспо.



Как сообщает Daily Mail, сейчас Коутиньо все еще рассматривает это роскошное предложение из Катара.



Ожидается, что Эмери не будет стоять на пути у Коутиньо, чей уход позволил бы "Вилле" значительно разгрузить свою зарплатную ведомость.