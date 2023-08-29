Саттон: "Рэшфорд явно нырял"
Экс-игрок "Челси", "Блэкберна" и "Селтика" Крис Саттон считает, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заработал пенальти в матче против "Ноттингем Форест" с помощью симуляции.
Именно заработанный Рэшфордом и реализованный Бруну Фернандешем пенальти позволил "Юнайтед" оформить "камбэк" и вырвать победу 3:2 против "Форест" в субботнем матче.
По мнению Саттона, судейская бригада нередко находится под давлением в матчах больших команд, и на "Олд Траффорд" был как раз такой случай.
"Думаю, они (арбитры) своего рода находились под давлением, они ощущали давление".
"Стюарт Аттуэлл назначил пенальти, а Роб Джонс был на VAR. Я могу понять, почему Стюарт Аттуэлл назначил его в реальном времени, но Робу Джонсу стоило проявить силу духа — у него были все ракурсы, чтобы увидеть, что Маркус Рэшфорд явно нырял. Разговоры о том, что это не явная ошибка рефери, — полная чепуха".
"Это либо пенальти, либо нет. Здесь был нырок. Думаю, вы согласитесь с этим. А следовательно пенальти нельзя было назначать", — цитирует Саттона Daily Mail.
29.08.2023 10:00
Просмотров: 681
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ага, ну как обычно, если пенальти в ворота МЮ, то всегда все правильно, если МЮ не дали пенальти, то тоже все правильно, если МЮ дали пенальти, то дали неправильно :) На самом деле были или не был пенальти можно рассуждать до того как он назначен, если назначен, значит был)
(ответить)
Это было нырком. Все все прекрасно понимают. Даже сам Рэшфорд, который потом стал психовать, понимая какой ценой МЮ одерживает победу. Но ведь на болельщиках МЮ крысы, которые закрывают глаза на подобные эпизоды.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий