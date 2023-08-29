Саттон: "Рэшфорд явно нырял"

Экс-игрок "Челси", "Блэкберна" и "Селтика" Крис Саттон считает, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заработал пенальти в матче против "Ноттингем Форест" с помощью симуляции.

Именно заработанный Рэшфордом и реализованный Бруну Фернандешем пенальти позволил "Юнайтед" оформить "камбэк" и вырвать победу 3:2 против "Форест" в субботнем матче.



По мнению Саттона, судейская бригада нередко находится под давлением в матчах больших команд, и на "Олд Траффорд" был как раз такой случай.



"Думаю, они (арбитры) своего рода находились под давлением, они ощущали давление".



"Стюарт Аттуэлл назначил пенальти, а Роб Джонс был на VAR. Я могу понять, почему Стюарт Аттуэлл назначил его в реальном времени, но Робу Джонсу стоило проявить силу духа — у него были все ракурсы, чтобы увидеть, что Маркус Рэшфорд явно нырял. Разговоры о том, что это не явная ошибка рефери, — полная чепуха".



"Это либо пенальти, либо нет. Здесь был нырок. Думаю, вы согласитесь с этим. А следовательно пенальти нельзя было назначать", — цитирует Саттона Daily Mail.