"Юнайтед" не отпустит Магуайра в аренду

"Манчестер Юнайтед" лишь готов продать Харри Магуайра и не собирается рассматривать предложения по аренде самого дорогого защитника в мире.

В минувший уикенд появились слухи, что интерес к Магуайру возобновил "Вест Хэм". Также Харри сватают в "Эвертон" и "Ньюкасл", которые столкнулись с травмами на старте нового сезона.



Однако Daily Mail утверждает, что позиция "Юнайтед" остается неизменной, и 30-летний защитник сборной Англии доступен только для постоянного трансфера.



Аренда Магуайра не имеет смысла для "Юнайтед", потому что так "красные дьяволы" лишились бы игрока, но не получили достаточных средств для достижения собственных трансферных целей.



В остатке трансферного окна "Юнайтед" все еще надеется пригласить запасного голкипера, левого защитника и полузащитника. Но для этого "дьяволам" нужно кого-нибудь продать.



Добавим, Магуайр отметился лишь восемью появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в прошлом сезоне Премьер-Лиги, а в новой кампании еще не сыграл ни минуты.