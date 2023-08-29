Защитник "Челси" Трево Чалоба открыт к переходу в "Баварию" в это трансферное окно.

Ранее этим летом пресса сообщала, что Чалоба — один из игроков, насчет которых "Челси" готов выслушать предложения, но предпочитает продать Трево, нежели отправить его в аренду.



Несмотря на травмы Весле Фофана и Бенуа Бадиашиле, Чалоба все еще может покинуть "Стэмфорд Бридж" этим летом. Как сообщает talkSPORT, бывший главный тренер "Челси" Томас Тухель настаивает на приглашении Трево в "Баварию", свой нынешний клуб.



"Бавария" уже провела предварительные переговоры с "Челси", а также заручилась согласием самого Чалобы, поэтому шансы на заключение сделки довольно высоки. Ожидается, что чемпионы Бундеслиги возьмут Трево в аренду с опцией выкупа.



24-летний англичанин сыграл 34 матча за "Челси" в прошлом сезоне с учетом всех соревнований, но в новой кампании еще не выходил на поле.